Свадьба короля Малайзии и "Мисс Москва 2015": к рождению наследника молодых будут готовить немецкие врачи

Свадьба принца и Золушки - сюжет классический. И реакция на него типичная - вот повезло! Именно так завздыхала половина населения, как только вечером в понедельник появилась новость о свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и российской красавицы Оксаны Воеводиной.

Пара весьма примечательная. Мухаммад V разведен и детей в свои 49 лет не имеет. Прежняя его жена - из королевской семьи. И вдруг такой мезальянс. 25-летняя Оксана - не королевских кровей (ясное дело), но девушка непростая. Красавица - официально признанная. Обладательница титула «Мисс Москва-2015». Выпускница РГЭУ имени Плеханова, окончила факультет бизнеса. После победы в конкурсе получила контракт с одним из крупных международных модельных агентств. Как модель прошла по лучшим подиумам мира. Участвовала в показах в Бангкоке, Пекине. И вот чем закончился азиатский вояж...

Свадьба принца и Золушки - сюжет классический

Торжество по случаю королевского бракосочетания устроили 22 ноября в комплексе Barvikha Concert Hall на Рублевке (только аренда зала здесь стоит миллион рублей). Фотографии с молодой женой король разместил в своем Твиттере.

В числе гостей была директор конкурса «Краса России» Татьяна Андреева. Она была организатором того самого конкурса «Мисс Москва-2015».

- Это моя любимая девочка. Мы с ней очень дружны уже несколько лет, - рассказала Татьяна «Комсомолке». - Хорошо помню ее победу. Она тогда всех не только небывалой природной красотой удивила, но и талантами. Сама сшила купальники для конкурса (у Оксаны Воеводиной тогда было свое ателье. - «КП»), и, надо сказать, получилось очень талантливо. Я хорошо знакома с родителями Оксаны. Это интеллигентная многодетная семья. Отец работает врачом (подробнее см. «Звонок родителям»). Они родом, кажется, из Ростова-на-Дону (Оксана переехала в столицу, когда ей было 17 лет. - «КП»). Вы себе не представляете, как приятно было получить приглашение на свадьбу от молодоженов.

Оксана Воеводина получила титул «Мисс Москва» в 2015 годуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Где они встретились?

- Оксана модель, много работала за границей, поэтому знакомства такого уровня вполне предсказуемы. С Мухаммадом они встретились полтора года назад в Европе. Ксюша работала на выставке часов, стояла у стенда, рекламировала продукцию.

- Родители Оксаны были на свадьбе?

- Конечно. Они дочку во всем поддерживают. Алкоголь отсутствовал, но весело было очень.

Свадьба прошла в смешанных традициях двух стран. Невеста в длинном белом платье позировала с подружками для фото на фоне цветочных арок.

Но торжество закончилось, и что же дальше? Уже на свадьбе после всех фотосессий и поздравлений невеста надела хиджаб. Накануне бракосочетания Воеводина приняла ислам. Она удалила старые аккаунты в социальных сетях. На аватарках новых страниц она в мусульманской одежде.

- У короля Малайзии может быть четыре жены. Главное условие - это наличие средств на их содержание. А король, как вы понимаете, человек небедный, - прокомментировал декан факультета международных отношений МГИМО Юрий Булатов.

Однако о дальнейших матримониальных планах Мухаммада V пока неизвестно. Зато мы точно знаем, что бездетный монарх мечтает наконец-то обзавестись наследником. Супруги сейчас находятся в одной из европейских клиник, готовятся стать родителями.

- Молодые действительно отправились в Германию. Проходят медицинское обследование, - сообщила «КП» пресс-секретарь Воеводиной Мария Шахова. - По малайзийским законам они уже женаты, но торжественной церемонии еще не было. И в России все произошло спонтанно. Оксана и Мухаммад сначала поехали в клинику, а уже там она уговорила мужа прилететь в Москву на два дня и устроить русскую свадьбу. В российском загсе они браком не сочетались, ограничились праздником.

Оксана модель, много работала за границей, поэтому знакомства такого уровня вполне предсказуемыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Зачем нужна была свадьба на Рублевке, если можно всех пригласить в малайзийский дворец?

- Бабушка и дедушка у Оксаны уже старенькие, летать не могут (несколько лет назад в интервью девушка с гордостью рассказывала, что они у нее донские казаки. - Авт.). Ради них все и устроили. А по возвращении из Германии в Малайзии официально проведут большое торжество.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Младший брат монарха тоже женился на модели

Несколько крупных малайзийских СМИ написали о королевской свадьбе, но затем удалили публикации. Возможно, причиной тому отсутствие официального заявления от малайзийского королевского дворца. Известно, что сейчас монарх находится на больничном до 31 декабря.

Остальная пресса, рассказавшая о торжестве, писала: если информация о свадьбе подтвердится, то Малайзия получит русскую королеву. Однако по закону московская красавица не сможет получить этот титул, потому что его вправе носить только уроженка страны. Как пояснили в королевском дворце, русская красавица получит ненаследственный почетный титул «датин» - он автоматически дается женам высокопоставленных граждан Малайзии вне зависимости от их происхождения. Кстати, свой пост султан Мухаммад V будет занимать лишь до 2021 года.

Султан Мухаммад стал самым молодым королем в Малайзии - в 2016 году, когда он взошел на престол, ему было лишь 47 лет. Он увлекается экстремальными видами спорта, например, гонками по бездорожью. Очень любит домашних животных, разводит кур, лошадей и кошек. Мухаммад - набожный мусульманин, поэтому за полгода до свадьбы Воеводина приняла ислам и получила новое имя - Рихана. Теперь ее полное имя звучит как Рихана Оксана Горбатенко (Горбатенко - фамилия ее отца. - «КП»). В прессу просочился слух, что фамилию Воеводина московская красавица получила от своего первого мужа. Однако, оказалось, Воеводина - девичья фамилия ее матери. Но на конкурсе «Мисс Москва-2015» девушка представилась Воеводиной - так лучше звучит.

Мухаммад V с 2004 по 2008 год был женат на Кангсадал Пипитпакди, представительнице старинного рода Патани, правителей одного из малайских султанов.

Кстати, младший брат нынешнего короля в 2008 году женился на модели из Индонезии. Брак продлился всего лишь год...

Оксана Воеводина приняла ислам

ЗВОНОК РОДИТЕЛЯМ

«Комсомольской правде» удалось связаться с отцом русской Золушки и теперь уже королевским тестем Андреем Горбатенко.

- Андрей Иванович, как с зятем у вас отношения, легко с ним общаться?

- Человек он замечательный во всех отношениях. Знаю его уже полтора года. Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в его порядочности, я не одобрил бы выбор дочери.

- О наследнике ваш зять уже задумывается?

- Послушайте, все-таки это королевская особа. Я вначале поговорю с молодыми, с Оксаной и ее мужем. Если они не будут возражать против моего общения с прессой, тогда пожалуйста. А если они скажут: «Папа, не надо» - тогда извините. Вы знаете, у меня пациенты сейчас, я же доктор. Неудобно говорить.

Как выяснила «КП», Оксана, которую дома называют Ксю и считают точной маминой копией, - старший ребенок в семье. У нее есть брат Иван и 11-летняя сестренка Саша. Отец Оксаны - врач-ортопед, в Ростовской области несколько лет назад у него был свой реабилитационный центр, который в том числе помогал детям Донбасса, пострадавшим во время войны. Мама Людмила - пианистка, ей 47 лет, пишет песни артистам продюсера Виктора Дробыша. В сети до сих пор остались объявления, по которым можно заказать выступление Людмилы на корпоратив, свадьбу или день рождения. Ценник - от 8 до 15 тысяч рублей (за программу от 15 минут до 1 часа).

«Комсомольской правде» удалось связаться с отцом русской Золушки

«Комсомолка» дозвонилась в концертное агентство, которое сотрудничает с теперь уже не просто пианисткой, а королевской тещей.

- У нас не так часто заказывают ее выступления, да и работает Людмила больше сама по себе. Поэтому каждый раз надо договариваться отдельно, - сообщил наш собеседник. - Последний раз она работала летом. Но если у вас праздник, уточните даты, попробуем договориться. И в Ростове, и в Москве она выступает.