Молодая пассия Петросяна получает до 2,3 млн. рублей в месяц

СЕГОДНЯ 01:11 2018-10-10T01:43:40+03:00

Но в августе вдруг осталась почти без заработка [видео]

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Недавно «Комсомолка» рассказала о том, что за последние два года молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обзавелась двумя квартирами в Москве на сумму 280 млн. рублей - в новостройке на улице Трубецкой и на Лесной. Именно 29-летнюю уроженку Тулы называют главной причиной развода 73-летнего юмориста с женой Еленой Степаненко.

Адвокат артиста Сергей Жорин ранее заявлял, что никакой недвижимости Евгений Ваганович своей помощнице не покупал. Возникает логичный вопрос: сколько же зарабатывала Брухунова у Петросяна, если сама смогла накопить на такое дорогое жилье? Конечно, она могла взять ипотечный кредит, но вряд ли банки ссудили бы такую большую сумму одинокой молодой женщине со средней зарплатой.

Копить 30 лет

«КП» решила выяснить, сколько зарабатывает Татьяна. И оказалось, что доходы художественного руководителя Театра миниатюр весьма впечатляющие даже по московским меркам. Так, в 2017 году Брухунова заработала более 10 млн. 570 тыс. рублей (см. документы). Если вычесть 13 процентов налога и разделить на 12 месяцев, выходит примерно 766 398 рублей в месяц.

В еще не закончившемся 2018 году заработок Брухуновой составил 7 млн. 855 тыс. рублей - с вычетом подоходного налога это около 854 231 рубля в месяц. Особенно впечатлили доходы в марте - 2 млн. 350 тысяч рублей!

Предположим, что предыдущая зарплата девушки была на уровне 2017 года (766 398 рублей в месяц). Легко подсчитать: чтобы накопить на две квартиры общей стоимостью 280 млн. рублей, Татьяне потребовалось бы вкалывать более 30 лет, не тратясь ни на еду, ни на одежду... Но, во-первых, ей всего 29, а во-вторых, Брухунова, как известно, хвалилась в сетях дорогими нарядами и аксессуарами: то сумочка за 300 тысяч рублей, то шикарная шубка под миллион...

Такой вот финансовый парадокс.

- Я работала у Петросяна редактором, порой упахивалась с утра до ночи, а получала мало - и сотни тысяч рублей не выходило, - призналась «КП» бывшая сотрудница артиста. - Потому и уволилась. Петросян вообще славится своей бережливостью, никогда никого из своих сотрудников финансово не баловал.

Тем более удивительно, что у Брухуновой такая высокая зарплата - она ведь не выступает, монологи не пишет...

Заработки Брухуновой в 2017 (слева) и 2018 годах. Внушительные суммы вдруг сменяются скромными 8000 рублей...

Черный месяц

Единственный черный месяц в заработках Брухуновой - август этого года, когда она получила всего 8000 рублей. Это странно, учитывая, что в прошлом году у нее таких финансовых провалов не было. Удивительное совпадение: именно в августе начался скандальный развод Петросяна и Степаненко. Третьего августа Елена Степаненко подала в суд на раздел имущества. Напомним, в своем иске Степаненко требует 57 процентов всех семейных накоплений: это 50 процентов стоимости совместно нажитого за 30 лет брака имущества и еще 7 процентов - половина той части семейного бюджета, которую Петросян, по мнению истицы, потратил на третьих лиц.

Можно предположить, что низкий заработок Брухуновой в августе как-то связан с иском Степаненко, - не исключено, что это попытка скрыть доходы помощницы. Впрочем, это только версия.

Мы связались с адвокатом Степаненко Еленой Забраловой, попросив прокомментировать возможный вывод денег из семейного бюджета. Но юрист не стала углубляться в тему.

- Поверьте, им обоим сейчас сложно - и Евгению Вагановичу, и Елене Григорьевне. На восьмом десятке заново выстраивать свою жизнь, быт очень трудно, - пояснила Елена Забралова. - И я не хочу ничего обострять.

Пособие по беременности?

Сотрудники Петросяна говорят, что весь август Брухунова провела рядом с мэтром юмора в Сочи и Крыму. А потом перестала ездить с ним на концерты.

- Если и приезжает перед концертом, то много гуляет на улице, вроде как занялась своим здоровьем. То, что она стала больше времени проводить на свежем воздухе и меньше работать, наводит на мысли о беременности. А что там на самом деле, кто знает! - говорят в офисе мэтра.

Но что же все-таки означают загадочные 8 тыс. руб., начисленные Брухуновой в августе? Может быть, Татьяна официально ушла в декрет и начала получать пособие по беременности?

- Пособие по беременности рассчитывается исходя из зарплаты, - объяснила «КП» бухгалтер Людмила Морозова. - При этом сумма пособия не должна превышать 23 тыс. рублей. Но в данном документе это точно не пособие по беременности, потому что налог с него не берут. Возможно, тут какие-то недоплаченные деньги за предыдущий месяц.

Так что причина, по которой Брухунова вдруг почти полностью лишилась официального заработка, пока остается тайной.

ОБЛОМ

На «Петросян-шоу» в Солнечногорске пришли только 30 человек

Несмотря на то что после новости о разводе популярность Евгения Петросяна в СМИ выросла как на дрожжах, зрителей на его концертах поубавилось. Поклонники почему-то не спешат покупать билеты (цена - от 1000 рублей) на новую авторскую программу «Петросян-шоу», которую сейчас обкатывают артисты его театра в Подмосковье. С одной стороны, у создателей шоу есть оправдание: мол, основная цель этих концертов не заработать, а опробовать шутки на зрителе, чтобы потом использовать самые удачные хохмы при записи телепрограмм. С другой стороны, почти пустые залы обескураживают.

Журналисты «КП» специально приехали 30 сентября в Солнечногорск, чтобы увидеть комика на сцене живьем, а не по телевизору. И узнали, что билетов в зрительный зал местного ДК «Выстрел» было продано примерно 30 штук. Лишь три первых ряда заняли зрители.

Артисты «Петросян-шоу» прибыли за несколько часов до концерта, привезли целый грузовик декораций, свет. Порепетировали. Вдруг администраторы забегали с мобильными в руках, заволновались...

- К сожалению, вынуждены сообщить, что Евгений Ваганович заболел. Сегодня он не сможет выйти на сцену, - объявили собравшимся зрителям.

Некоторые пошли сдавать билеты, некоторые остались - в итоге «Петросян-шоу» прошло без Петросяна.

petrosyanevgeny Скандальный развод подрывает здоровье артиста.

В неформальной беседе с «КП» сотрудники шоу посетовали, что после скандала с разводом зрителей на концертах стало меньше.

- Раньше люди думали, что он свой, а он оказался миллионером, да еще и неверным мужем. Наступило разочарование у некоторых поклонников из старшего поколения, - рассказала нам сотрудница команды Петросяна. - Конечно, Евгений Ваганович расстраивается из-за всего этого. Он ранимый человек, хоть и не подает виду. Здоровье его и правда ухудшилось. Он ведь ранее перенес операцию на сердце. Но Петросян держится бодрячком.

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Степаненко тоже отменяет концерты

Елена Степаненко тоже отменяет свои выступления. Так, 29 сентября в Брянске должен был состояться концерт «Веселая и красивая», однако, как сообщили на сайте Брянской филармонии, он был отменен из-за болезни артистки. Поклонникам предложили сдать билеты. В сентябре экс-супруга Петросяна также отменила несколько мероприятий из-за плохого самочувствия. В октябре запланированы ее гастроли в США. Но состоятся ли они, пока не известно.

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