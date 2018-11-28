Что будет с наследством Осина: дочь певца не планирует продавать его квартиру в центре Москвы

Полторы недели назад известный артист ушел из жизни. У Евгения Осина осталась сестра по материнской линии Альбина и 16-летняя дочь Агния от второй жены Натальи Черемисиной. Они до последнего пытались вытащить его, но все было тщетно. Единственная дочь посвятила отцу стихотворение, где есть строка: «Я не вправе судить, но папа сделал все сам».

razin_andrei_lm Сегодня девять дней как с нами нет действительно народного артиста России Жени Осина

Что станет с наследством музыканта? Да, певец страдал алкоголизмом, который и погубил его. Но за годы успешной карьеры Осин успел обзавестись дорогой недвижимостью и, что главное, оставил творческое наследие — свои песни.

Сразу после смерти исполнителя "Плачет девушка в автомате", коллега певца Наталья Штурм опасалась, что 16-летней Агнии и ее матери придется биться за наследство Евгения Осина с его сестрой Альбиной.

agniaosina НА СВЯЗИ. Привет, пап. Ну как ты там? Сколько хитов уже написал?

Основной объект собственности артиста — квартира, в которой он жил. Он сам рассказывал о своей жилплощади в 140 квадратных метров. Находится она на престижном западе Москвы, в элитном охраняемом доме. Там 17 ноября 2018 года его и обнаружила сестра Альбина, когда ему уже ничем нельзя было помочь.

Что сейчас с этой квартирой и как ею распорядятся наследники, «КП» рассказал друг семьи продюсер Андрей Разин.

razin_andrei_lm Я с любимой собакой моего сына Саши Джони. 26.08.2018г.

- Никто туда не заходит. Сестра никому двери не открывает, квартира закрыта, находится в надлежащем и хорошем состоянии. Никаких вопросов у нас к жилью нет. И продавать жилье никто не собирается. Никогда, - подчеркнул он.

- Никогда?

- Дочь продавать квартиру не собирается никогда, - продолжает Андрей Разин. - Она будет там жить. Женя сам ей постоянно говорил: «Ты тут прописана, это твой дом». Поэтому папино имущество она не продаст ни при какой ситуации, ни за какие деньги. Даже если вы ей будете давать в три раза больше, чем квартира стоит, Агния никогда ее не продаст. Потому что это память о самом близком и самом любимом человеке в ее жизни.

- А что касается остального имущества?

- У них самый лучший адвокат Москвы, который вчера направила запросы во все инстанции, включая ГАИ и правовые организации. И как только установят всю его недвижимость, все его имущество, его акции, счета, моментально нотариус передаст все единственной дочери, единственной наследнице. Сестра Альбина тоже за то, чтобы все досталось одной единственной его законнорожденной дочери. Остальных у него не было никогда. И все, что говорится — чушь и ложь.

- Речь о Насте Годуновой?

nastiagodunova_official Спасибо за то,что ты был в моей жизни ...

- Она уборщицы дочка. Можно рассказывать все, что угодно. В предсмертном звонке он позвонил дочери и сказал, что никаких отношений у него с этой женщиной не было, мол, где она и кто я. Еще раз подтвердил перед смертью, что все имущество достается только Агнии. Она [мать Насти Годуновой] ходит пиарится. Ей надо как-то отыграть на покойнике. Но они ничего не увидят. Все, что у Евгения есть, достанется родной дочери. И я за этим прослежу. Сестра Альбина и я стоим на страже интересов Агнии.

- Агнии также перейдут и права на музыку отца?

agniaosina я запомнила скрип той лестницы,что за городом в дачном домике.и все думала, мол, перебеситсяэтот кризис в несчастной хронике

- Агния является правообладателем всех его произведений, она является собственником всех его клипов и всего остального.

- Недавно она опубликовала песню в память об отце, девочка талантлива...

- И скоро вся страна будет ее лицезреть. У нее хороший тембр, Женина мягкость в голосе, все у нее есть. Впереди у нее большая карьера и огромное будущее. Я ее буду опекать во всем. За нее взялся лучший продюсер СССР, лучший продюсер столетия.

- Только хотела спросить, не хотите ли ее продюсировать.

agniaosina витаю в мечтах

- Я уже все сделал. У нее будет приличная зарплата, гонорары. Она будет участницей тура «30 лет вместе», где будет принимать участие Наталья Гулькина, группа «Фристайл», группа «Мечтать» и группа «Ласковый май» в полном составе. Агния будет специальным гостем, у нее будет своя программа, она выступит в 58 концертах по всей стране с песней памяти об отце и его песней «Плачет девушка в автомате». Тур намечен на следующий год. А еще скоро увидите ее в кино. Она сниматься в художественном фильме «Ласковый май», играть молодую певицу Наталью Грозовскую, которая пришла к нам в группу в возрасте 17 лет. Агния будет самая успешная, самая независимая, самая богатая, самая талантливая девочка нашей страны.

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