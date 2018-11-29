«От Украины устали»: Эксперт прокомментировал обещание Трампа «разобраться» с инцидентом в Керченском проливе

Состоится ли встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G-20 в Аргентине – покажет время. Для начала, сказал американский президент, США хотят разобраться с инцидентом в Керченском проливе, куда 25 ноября без разрешения вторглись три украинских военных корабля. Судна в итоге были обстреляны и задержаны. Трое украинских моряков получили ранения. В ФСБ рассказали, что им была оказана медпомощь, и их жизням ничего не угрожает.

- Мы узнаем, что произошло. Мне все это очень не нравится, и скоро мы получим детальный отчет о произошедшем, - сказал Трамп в интервью газете The New York Post. - Однако, возникает вопрос: а было ли предупреждение? Они (украинские моряки — Ред.) дали им знать, что они проходят? Потому что у них, я полагаю, есть система. Она работала.

РЕВЕРАНС В СТОРОНУ РОССИИ

- То, что Дональд Трамп задал вопрос о том, было ли предупреждение со стороны Киева — это хороший знак, - считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. - Это говорит о том, что во-первых, Европа и США устали от украинских фокусов. Все понимают, что история с кораблями — чистой воды провокация. А во-вторых, не секрет, что на повестке сегодня глобальные проблемы в отношениях между Штатами и такими государствами, как Иран и КНДР. Тут американцам необходима поддержка Москвы. И, возможно, они таким образом делают реверанс в сторону России.

Что касается встречи Трампа и Путина в Аргентине, я уверен, что она состоится. Однако надежд на какой-то прорыв нет. Американский лидер относится к встречам со своим российским коллегой, как к походу к дантисту. С одной стороны — необходимо, а с другой — страшно. Трамп боится, что его снова обвинят в уступчивости, слабости и русофильстве.

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