Сестра музыканта Евгения Осина нашла его мертвым с рюмкой в руке

Сестра знаменитого российского музыканта Евгения Осина, который умер 17 ноября этого года, поделилась шокирующими подробностями о последней «встрече» со своим братом.

- Мы с Женей созванивались почти каждый день. Я часто навещала брата, прибиралась дома, помогала по хозяйству, - делится Альбина.

Женщина утверждает, что они с Евгением всю жизнь поддерживали теплые отношения. Альбина уверяет, что в каком бы состоянии не находился ее брат, он всегда звонил ей или писал SMS.

Однако в этот печальный день, 17 ноября, Евгений целый день не отвечал ни на звонки своей сестры, ни на сообщения. Альбина почувствовала неладное и поехала к брату. Женщина двадцать минут стучалась в дверь, но никто так и не ответил. Тогда Альбина решила зайти в квартиру с помощью своего ключа и без предупреждения, чего так не любил Осин, сообщает издание «Тайны звезд».

В одной из комнат женщина обнаружила бездыханное тело своего брата и сразу же вызвала «скорую». В течение нескольких минут приехали врачи, но, к сожалению, было уже поздно: медики сообщили Альбине, что ее брат давно мертв.

- Картина страшная. Женя лежал на диване с рюмкой в руке, - комментирует шокированная Альбина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/678276" frameborder="0"></iframe> Умер певец Евгений Осин.Ему было 54 года... Мы запомним его молодым и улыбчивым. Парнем, под песни которого плакали миллионы девчонок страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что знаменитый российский певец Евгений Осин скончался 17 ноября этого года. В последнее время Осин страдал циррозом печени и нервным истощением.

А на днях 16-летняя дочь певца Агния посвятила своему отцу трогательную песню. Девушка уже с ранних лет сама пишет музыку и стихи к своим песням.

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