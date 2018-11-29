Меркель призвала украинские власти действовать разумнее

«Керченскую авантюру» украинских властей продолжают обсуждать на самом верху как в Европе, так и в США. На этот раз канцлер Германии Ангела Меркель высказалась на этот счет, причем прозвучавшие заявления показывают, что безрассудные действия Киева пока все же не находят абсолютной поддержки в европейском обществе.

- У нас есть просьба к украинской стороне сохранять разумный подход. Мы знаем, что можем разрешить это можно только разумно и только в ходе переговоров друг с другом, потому что военного решения не существует, - сказала Меркель, выступая на открытии третьего Германо-украинского форума в Берлине и пообещала затронуть этот вопрос в беседе с Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в Аргентине.

Во время своей речи объяснила канцлер и принципы, которыми европейцы руководствуются, вводя санкции против России.

- Мы не вводим санкции против России ради санкций. Наоборот, мы вводим санкции, чтобы показать, что страны, даже если они находятся рядом с Россией, имеют право на собственное развитие. Это принципы международного права, - заявила Меркель.

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