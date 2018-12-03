2018-12-02T22:00:55+03:00
Спорт

Со счетов капитана «Спартака» Дениса Глушакова снят судебный арест

Предводитель «красно-белых» одержал важную победу не только на поле, но и в суде
Кира БУЛЫЧЕВА
Поделиться:
После объявления о разводе Денис и Дарья Глушаковы начали делить имуществоПосле объявления о разводе Денис и Дарья Глушаковы начали делить имуществоФото: Личный архив
Изменить размер текста:

В это воскресенье, когда «Спартак» выиграл у «Локо» со счетом 2:1, стало известно, что со счетов 31-летнего капитана команды наконец сняли аресты и теперь он может спокойно распоряжаться своими деньгами. Блокировка финансов случилась из-за дел семейных, как это бывает в последнее время у наших футболистов. В сентябре мы узнали, что пошёл ко дну союз Дениса c Дарьей Глушаковых. У каждого нашлось, что сказать в суде: 31-летний Глушаков обвинил жену в измене, супруга отплатила той же монетой. А в Сети как бы случайно появилось видео: 27-летняя Дарья врывается в сауну, где отдыхал ее супруг, и устраивает скандал. Позже выяснилось, что на момент съёмки расслабляющегося в сауне Глушакова супруги уже как полгода не жили вместе.

Конечно, после объявления о разводе начали делить имущество и решать, с кем будут жить их двое детей. Брачного контракта не было, и капитан «Спартака» был готов делить совместно нажитое по закону. Но после истории с сауной в ответ на провокацию подал заявление на определение места жительства дочек с ним, и 80 000 рублей алиментов на содержание детей. Дарья подала встречный иск, обвинив бывшего возлюбленного в тайном выводе средств со счетов. Суд арестовал имущество и счета 31-летнего футболиста.

Но вот ситуация изменилась: аресты были сняты и деньги возвращены.

Ситуацию прокомментировала адвокат футболиста, Марина Дубровская:

- Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 30 ноября 2018 года отменила Определение Никулинского районного суда города Москвы от 28 сентября 2018 года в части ареста банковских счетов, вкладов и иного имущества Дениса Глушакова. Поданное адвокатами Дарьи Глушаковой ходатайство об обеспечении иска о разделе имущества, которое Никулинский суд удовлетворил в конце сентября, изначально содержало требования, противоречащие закону. Никулинский суд при вынесении Определения повторил в нем текст ходатайства адвокатов Глушаковой без проверки требований на их соответствие закону и тем самым вынес незаконное решение об аресте всех счетов даже без указания реквизитов. Несмотря на то, что 30 ноября 2018 года арест имущества был справедливо отменен Мосгорсудом, сам факт поспешного удовлетворения Никулинским судом незаконных требований Глушаковой не будет оставлен нами без внимания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я устала терпеть измены»: Жена Дениса Глушакова объяснила, почему решила подать на развод

Красавица жена, замечательные дети, любящая семья - этого футболисту Денису Глушакову, видимо, было недостаточно для полного счастья. На просторах Интернета появилось видео, как супруга застала спортсмена с любовницей. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обзор матча Спартак - Локомотив 2 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча 16 тура чемпионата России по футболу
Представляем Вашему вниманию обзор матча 16 тура чемпионата России по футболу Спартак - Локомотив 2 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Краснодар - Урал 2 декабря 2018: Прямая онлайн-трансляция 16 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Краснодар – Урал. Прямая онлайн-трансляция 16 тура чемпионата России по футболу состоится 2 декабря 2018 на стадионе «Краснодар» в 14:00. Состав команд, статистика личных встреч
Спартак - Локомотив 2 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Локомотив 2 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 16 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
Шнуров в стихах ответил Пригожину, оскорбившему фанатов «Ленинграда»
Из-за торнадо в США погиб один человек, более 20 пострадали
Погода в Москве на 3 декабря 2018 года: ожидается небольшой снег и до -5 градусов
США и Великобритания могут поссориться из-за истребителей F-35
Суд в Словакии арестовал 12 активистов «Гринпис» за акцию на шахте
На выборах в испанской Андалусии побеждают социалисты
Стрельба в Торонто: ранена 20-летняя девушка
Трамп пообещал исполнить «все желания» Ким Чен Ына
В Белоруссии подсчитали «тунеядцев»
Специалисты выяснили, где в России самые высокие зарплаты
Посольство России в Лондоне прокомментировало «тайную операцию» Британии на Украине
Американские самолеты-разведчики облетели черноморское побережье Росси
На МКАД произошла крупная авария: столкнулись четыре машины
Коалиция нанесла удар по позициям армии Сирии
УЕФА объявил о создании нового клубного турнира
В Москве неизвестные с кувалдой ограбили церковную лавку
Мединский рассказал о доказательствах подвига 28 героев-панфиловцев
На военной базе в Швеции задержали двух иностранцев
В Подмосковье сгорело кафе, погибли три человека – двое взрослых и ребенок
Посольство РФ прокомментировало обвинения британских властей в адрес российских журналистов
МВД Германии попыталось накормить участников Исламской конференции колбасой из свинины
Макрон попросил премьра встретиться с лидерами политических партий и протестного движения
Принадлежавший Хью Хефнеру первый номер Playboy продан на аукционе
Лейбористы пригрозили Мэй парламентским разбирательством за сокрытие документов по Brexit
"Спартак" победил 2:1 "Локомотив" в 16 туре чемпионата России
Государственная комиссия утвердила состав нового экипажа МКС