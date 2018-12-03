Со счетов капитана «Спартака» Дениса Глушакова снят судебный арест

В это воскресенье, когда «Спартак» выиграл у «Локо» со счетом 2:1, стало известно, что со счетов 31-летнего капитана команды наконец сняли аресты и теперь он может спокойно распоряжаться своими деньгами. Блокировка финансов случилась из-за дел семейных, как это бывает в последнее время у наших футболистов. В сентябре мы узнали, что пошёл ко дну союз Дениса c Дарьей Глушаковых. У каждого нашлось, что сказать в суде: 31-летний Глушаков обвинил жену в измене, супруга отплатила той же монетой. А в Сети как бы случайно появилось видео: 27-летняя Дарья врывается в сауну, где отдыхал ее супруг, и устраивает скандал. Позже выяснилось, что на момент съёмки расслабляющегося в сауне Глушакова супруги уже как полгода не жили вместе.

Конечно, после объявления о разводе начали делить имущество и решать, с кем будут жить их двое детей. Брачного контракта не было, и капитан «Спартака» был готов делить совместно нажитое по закону. Но после истории с сауной в ответ на провокацию подал заявление на определение места жительства дочек с ним, и 80 000 рублей алиментов на содержание детей. Дарья подала встречный иск, обвинив бывшего возлюбленного в тайном выводе средств со счетов. Суд арестовал имущество и счета 31-летнего футболиста.

Но вот ситуация изменилась: аресты были сняты и деньги возвращены.

Ситуацию прокомментировала адвокат футболиста, Марина Дубровская:

- Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда 30 ноября 2018 года отменила Определение Никулинского районного суда города Москвы от 28 сентября 2018 года в части ареста банковских счетов, вкладов и иного имущества Дениса Глушакова. Поданное адвокатами Дарьи Глушаковой ходатайство об обеспечении иска о разделе имущества, которое Никулинский суд удовлетворил в конце сентября, изначально содержало требования, противоречащие закону. Никулинский суд при вынесении Определения повторил в нем текст ходатайства адвокатов Глушаковой без проверки требований на их соответствие закону и тем самым вынес незаконное решение об аресте всех счетов даже без указания реквизитов. Несмотря на то, что 30 ноября 2018 года арест имущества был справедливо отменен Мосгорсудом, сам факт поспешного удовлетворения Никулинским судом незаконных требований Глушаковой не будет оставлен нами без внимания.

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