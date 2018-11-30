2018-11-30T15:08:55+03:00
Наука

Илон Маск пообещал завязать с травой и алкоголем

Экстравагантный бизнесмен имел строгий разговор с главой NASA
Максим ВОЛОДИН
Поделиться:
Илон МаскИлон МаскФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Илон Маск больше не будет пить и курить в прямом эфире. Основатель Tesla, SpaceX и еще ряда технологических компаний с громкими именами на днях пообщался с главой NASA Джимом Брайденстайном. И тот пожурил Маска за слишком уж экстравагантное поведение на публике.

- Это не придает доверия, и руководителям таких компаний надо иметь в виду, чего нельзя делать, если вы возглавляете организацию, которая намерена запускать американских астронавтов, - объяснил глава NASA.

Илон Маск - довольно раскрепощенный человек. Например, во время онлайн-трансляции интервью ведущий-комик Джо Роган предложил Маску покурить марихуану и запить виски. Предприниматель не отказался. И потом долго рассказывал о перспективах человечества на Марсе, сверхзвуковом электросамолете, а добычу нефти, газа и угля назвал “самым тупым экспериментом в истории человечества”. В тот день из Tesla ушли сразу два топ-менеджера, акции компании упали на 8%.

Напомним, Илон Маск - признанный мастер самопиара. Его компания SpaceX запустила в дальний космос электрический кабриолет Tesla с манекеном за рулем. Пожалуй, это была самая дорогая реклама технологической компании в истории. Машины Tesla пользуются популярностью в некоторых технически продвинутых странах, но при этом компания терпит миллионные убытки. При этом сам Илон Маск постоянно анонсируют новые удивительные проекты (типа скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, который избавит город от пробок). Раньше подобное можно было встретить только в фантастической литературе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Иностранцы будут проходить собеседования при въезде на Украину
Следствие просит продлить арест футболистам Мамаеву и Кокорину
Трампу не хватило устройства для синхронного перевода на встрече с президентом Аргентины
Росстат подсчитал, что число психических расстройств у россиян уменьшается
Суд Гамбурга осудил сирийца за подготовку теракта
Путин поручил пресечь хищения газа и нефти в Дагестане
Обвиняемый в сексуальных преступления продюсер Вайнштейн, представит доказательства своей невиновности
Украина назвала условия пропуска российских мужчин через границу
Украинский политолог объяснил причину обысков у наместника Киево-Печерской лавры
В МИД России назвали вероятную причину отмены встречи Путина и Трампа
ЕК утвердила выделение Украине транша в размере 500 млн евро
Итальянские математики назвали три самых влиятельных фильма в мире
Минсельхоз: мандарины не подорожают к Новому году
Суперсовременный животноводческий комплекс открыли под Вологдой
Американский писатель обвинил автора «Властелина колец» в расизме
Сбербанк подвергся мощным DDoS-атакам
В Совфеде оценили высказывание Грузии о нежелании сотрудничать с РФ
Путин прилетел в Аргентину на саммит G20
Московский суд осудил члена ИГ* на четыре года за пропаганду в «ВКонтакте»
Мировое сообщество интересует Арктика