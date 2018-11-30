Илон Маск пообещал завязать с травой и алкоголем

Илон Маск больше не будет пить и курить в прямом эфире. Основатель Tesla, SpaceX и еще ряда технологических компаний с громкими именами на днях пообщался с главой NASA Джимом Брайденстайном. И тот пожурил Маска за слишком уж экстравагантное поведение на публике.

- Это не придает доверия, и руководителям таких компаний надо иметь в виду, чего нельзя делать, если вы возглавляете организацию, которая намерена запускать американских астронавтов, - объяснил глава NASA.

Илон Маск - довольно раскрепощенный человек. Например, во время онлайн-трансляции интервью ведущий-комик Джо Роган предложил Маску покурить марихуану и запить виски. Предприниматель не отказался. И потом долго рассказывал о перспективах человечества на Марсе, сверхзвуковом электросамолете, а добычу нефти, газа и угля назвал “самым тупым экспериментом в истории человечества”. В тот день из Tesla ушли сразу два топ-менеджера, акции компании упали на 8%.

Напомним, Илон Маск - признанный мастер самопиара. Его компания SpaceX запустила в дальний космос электрический кабриолет Tesla с манекеном за рулем. Пожалуй, это была самая дорогая реклама технологической компании в истории. Машины Tesla пользуются популярностью в некоторых технически продвинутых странах, но при этом компания терпит миллионные убытки. При этом сам Илон Маск постоянно анонсируют новые удивительные проекты (типа скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом, который избавит город от пробок). Раньше подобное можно было встретить только в фантастической литературе.