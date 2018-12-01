Царь горы Джордж Буш

Не показывал, что за Горбачевым могла стоять Америка

Буши традиционно правят Америкой. Джордж Буш принадлежал к американской аристократии – его отец был сенатором, он сам занимал все важные посты – был главой ЦРУ, послом в ООН, вице-президентом при Рейгане, его сын стал президентом, и его внук – губернатор штата, конкурировавший с Трампом за президентский пост. Лучший университет, хорошее образование и воспитание, много денег, но и преданность родине и готовность к самопожертвованию.

Он участвовал во второй мировой войне – боевой пилот на флоте, его самолет был подбит японцами, но он сумел сесть на воду, развернуть плотик и продержаться, пока не подобрала подлодка.

Человек он был скромный и вежливый, говорят американцы. Мама научила его не хвастаться, не говорить о себе – в этом смысле он антитеза Трампа.

Он был президентом США с 1989 по1993-й, в безумные годы, когда рушился Советский Союз и социалистический лагерь. В те годы его упрекали, что он не пользуется случаем более энергично. Нам-то кажется, что США воспользовались слабостью Михаила Горбачева и наивностью Бориса Ельцина на всю катушку, но с американской точки зрения, Буш был образцом невмешательства. Он отказался вмешиваться, когда китайцы раздавили протест на площади Тяньаньмэнь; когда рухнула Берлинская стена, он тоже отказался вмешиваться, и видимо, не исключал того, что коммунисты России смогут удержать власть, как смогли китайские коммунисты. Сам он объяснял это так – нельзя было создать впечатление, что Америка стоит за Горбачевым.

Опытный политик, дипломат, прошедший коридорами разведки, он сумел без войны, мягко разрулить советский коллапс, и даже запомнился в России «ножками Буша» - гуманитарной помощью, которая понадобилась во время крутого поворота и реформ.

Захватил президента Панамы, бомбил Багдад

Но он был, конечно, не мягкотелым гуманистом. Вспомним Панаму. Стоило этой центрально-американской стране избрать президента, который взял курс на подлинную независимость, который требовал возвращения Панаме контроль над Панамским каналом (этот экономически важный искусственный пролив контролируют Штаты), как Джордж Буш велел своим войскам вторгнуться в Панаму, захватить президента, поставить американскую марионетку на его место… Мир, который был возмущен советским вторжением в Афганистан – хотя афганский правитель пригласил советскую армию, - даже не пикнул, когда американские десантники убили сотни панамцев, солдат и мирных жителей, и увезли законного президента в заточение. Не осудили это международное пиратство и в Москве – Горбачёв поддерживал все американские начинания так рьяно, что Буш опасался подставы, не веря своему счастью.

Джордж Буш начал американскую интервенцию на Ближнем Востоке. Его посол ввел в заблуждение президента Ирака Саддама Хуссейна, и тот решился захватить Кувейт. Буш воспользовался случаем, чтобы занять место «царя горы» и на Ближнем Востоке. Он велел иракцам уйти из Кувейта. Когда иракские войска потянулись вереницей домой через пустыню, Буш приказал их разбомбить. Буш отбомбился и по Багдаду. Американцы встретили это восторженно.

Но Буш не вторгся в Ирак и не сверг Саддама Хуссейна – это сделал его сын через 12 лет.

Несмотря на свои невероятные успехи, Буш не был переизбран – он остался «президентом одного срока». Хотя он, видимо, победил бы своего оппонента Билла Клинтона, но в ход был пущен «независимый» кандидат - миллиардер Росс Перро, который отвлек голоса республиканцев во время президентского голосования.

Буш посмел повысить налоги на богатых, и богатые ему этого не простили.

Уроки для Трампа

Джордж Буш жил долго после ухода из Белого Дома, прыгал с парашютом в 80 лет, и строго критиковал своего сына Буша-младшего за его ближневосточные войны.

Так мы можем лучше понять президента Трампа – он научился на примере Буша, что победы в дальних войнах не гарантируют победы на выборах, что богатые не простят повышения налогов и что с Россией можно говорить пожестче, а самое главное для президента США – это биржевой индекс на Уолл-стрит. На все остальное – плевать!

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