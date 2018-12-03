На Международную космическую станцию полетел "следователь"

Старт космического корабля «Союз МС-11», намеченный на 14.31 по московскому времени, прошел успешно. Да и кто сомневался, что именно так будет? После аварии «Союза МС-10», когда одна из боковушек первой ступени ракеты пробила вторую ступень, контроль за технологией сборки всех элементов настолько усилили, что и комар бы носа не подточил.

Экипажу «Союза МС-11» - а в нем наш Олег Кононенко, симпатичная американская астронавт Энн Шарлотт Макклейн и канадец Давид Сен-Жак - предстоит короткая схема стыковки. То есть, чтобы догнать МКС, корабль должен совершить всего четыре автономных витка вокруг Земли. И в 20.36 по московскому времени он пристыкуется к станции.

После аварии с предыдущим «Союзом» программу полета экспедиции Олега Кононенко пришлось дорабатывать. Экипажу предстоит прожить на станции 194 дня. Причем, довольно долго – до 1 марта 2019 года – они будут работать на станции втроем. В том числе встречать Новый год.

Нынешние хозяева МКС Сергей Прокопьев, Александр Герст и Серина Ауньон-Чэнселлор должны 20 декабря на том самом «Союзе МС-09», в котором и было обнаружено просверленное 2-миллиметровое отверстие, вернуться домой.

У экипажа Кононенко много научных экспериментов. Но, конечно, самым сложным для Олега будет выход в открытый космос, пока запланированный на 11 декабря. Кононенко и страхующему его Сергею Прокопьеву предстоит добраться до бытового отсека корабля «Союз МС-09» и вскрыть два слоя обшивки в том месте, где было обнаружено злосчастное отверстие.

Операция эта трудная и опасная. Во-первых, если Кононенко тренировался в Центре подготовки космонавтов для ее выполнения, то Сергей Прокопьев – нет. Он ведь находился на МКС. Во-вторых, «Союз МС-09» пристыкован довольно далеко от шлюза, через который космонавты выходят в открытый космос. Добраться до корабля им предстоит на грузовом кране «Стрела». Кран на самом деле труба, способная телескопически увеличивать длину. В данном случае космонавтам придется зафиксироваться на ней, а не на поверхности станции, где нужно проводить работы. Дело в том, что «Союзы» не предназначены для того, чтобы на их поверхности в космосе проводились какие-то работы. Поэтому на них нет скоб и поручней, к которым космонавты с помощью карабинов крепят скафандры. И вот в таком положении, грубо говоря «верхом на стреле» придется выполнять очень непростую работу – вскрыть экранно-вакуумную изоляцию, а затем и микрометеоритную защиту корабля, сделав «окно» над отверстием. А затем изучить его, тщательно сфотографировать.

Сами по себе и изоляция, и защита сделаны из плотных материалов и их даже на земле разрезать довольно сложно. Экранно-вакуумная изоляция – это такая плотная многослойная шуба, которая защищает космический аппарат от перепада температур – он ведь то нагревается, попадая под прямые солнечные лучи, то резко остывает, когда корабль оказывается в тени Земли. Не менее сложно вскрыть микрометеоритную защиту – это лист металла, который крепится к кораблю в нескольких точках.

Чтобы вскрыть этот «пирог», космонавты будут работать со сложным и острым инструментом.

Российскому космонавту Олегу Кононенко предстоит выяснить причину появления дыры в корабле «Союз МС-09»Фото: REUTERS

Зачем нужно осмотреть дыру снаружи?

Стоило ли организовывать такой опасный выход, так рисковать? В “Роскосмосе” уверены – да. Загадка появления отверстия в корабле так и не разгадана. И оставлять ее – очень нехорошо. Кто его проделал? Зачем? Случайно при сборке? А почему тогда сборщик об этом не доложил? Или специально? Тогда правоохранителям нужно рассматривать возможность диверсии на космическом предприятии, где работает серьезная служба безопасности. В космосе? Но тогда кто и почему? В таких делах очень важно получить четкий ответ. И только он поможет исключить такое дикое и критичное для жизней космонавтов происшествие.

Дело в том, что анализ отверстия, проведенный специалистам по фотографиям, присланных космонавтами на борту МКС, показал – с внутренней части оно не было загерметизировано. И тогда вариантов два. Либо оно было проделано уже на орбите, либо его загерметизировали снаружи во время сборки на земле. Иначе течь была бы обнаружена еще при наземных испытаниях.

Установлено – отверстие сверлили изнутри. Значит, неминуемо на внешней поверхности должны были остаться заусенцы. Обнаружить на них остатки герметика несложно – если, конечно, он был нанесен.

Напомним, дыру в обшивке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили 30 августа, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Космонавтам удалось найти и загерметизировать отверстие в обшивке. Причина разгерметизации до сих пор не установлена.