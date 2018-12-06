2018-12-06T13:43:36+03:00
В мире

Посол ФРГ на Украине: Новые санкции против России нецелесообразны

Дипломат Эрнст Райхель не поддержал Киев в «борьбе за Керченский пролив»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Посол ФРГ на Украине Эрнст РайхельПосол ФРГ на Украине Эрнст Райхель
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13 декабря пройдёт саммит стран Евросоюза, где могут принять новые антироссийские меры. Формальная причина — инцидент в Керченском проливе 25 ноября, когда три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны нашими пограничниками вместе с экипажами. Киев в очередной раз обвинил Москву в «агрессии», ввёл военное положение в приграничных областях и призвал Запад «на помощь».

Но вот мощнейшее государство ЕС здесь проявляет трезвость, да и среди других игроков с «антироссийским согласием» совсем туго. Об этом сообщил в среду посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель, выступая на круглом столе по вопросам европейской безопасности:

— Многие из стран-членов ЕС, включая и нашу, полагают, что было бы контрпродуктивным сейчас путем новых санкций добавлять напряженность, когда она и так достигла значительного уровня, — сказал Райхель. — Дискуссия о санкциях продолжается.

Это далеко не первое заявление немецких политиков с поддержкой (пусть и косвенной) точки зрения России. Ранее член комитета Бундестага по международным делам, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон в беседе с «КП» сообщил, что лидер Украины Пётр Порошенко использует «Черноморский кризис» для решения «внутренних проблем». До выборов президента незалежной остаётся меньше пяти месяцев, и, по данным соцопросов, Порошенко с трудом входит даже в первую в четвёрку.

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Когда-нибудь, когда по законам украинского жанра зрада медленно превратится в перемогу, об этом столкновении обязательно снимут фильм. Как сняли, к примеру, о противостоянии в донецком аэропорту. Фактура такая, что выбрасывать жалко. И персонажи - нарочно не придумаешь. (подробности)

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