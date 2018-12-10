2018-12-10T12:58:04+03:00
В мире

«Жёлтый жилет» с флагом ДНР Ксавье Моро: «Донецк в 2014-м восстал против олигархов, как и мы сейчас»

Французский сторонник Донбасса объяснил «КП», зачем развернул его знамя на Елисейских полях
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Со слов Ксавье (на фото он справа), столь бурная международная реакция эту фотографию стала для него неожиданностью.Со слов Ксавье (на фото он справа), столь бурная международная реакция эту фотографию стала для него неожиданностью.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Одно заурядное фото двух человек в разгар протестов во Франции вызвало скандал в Киеве. В субботу на Елисейских полях пара участников движения «Жёлтые жилеты» (по имени Фабрис Сорлин и Ксавье Моро) сфотографировалась на фоне протеста… с флагом ДНР. Украинские политики немедленно нащупали в «парижском майдане» руку Москвы, обвинив Кремль в «дестабилизации Европы».

«Комсомолка» дозвонилась до одного из этих парней, Ксавье Моро, и узнала, зачем он развернул знамя непризнанной республики и действительно ли та стоит за протестами «Жёлтых жилетов»:

— Я был зарубежным наблюдателем на недавних выборах в ДНР, для моих друзей там важна любая поддержка. Четыре года назад Донбасс восстал против олигархии и несправедливости так же, как мы сейчас, — рассказал Ксавье «Комсомолке». — Я читал российские СМИ, будто движение «Жёлтые жилеты» организовано американцами, чтобы скинуть [президента Франции Эммануэля] Макрона. Это просто оскорбление десятков тысяч демонстрантов. Макрон сам ориентируется на глобалистов из США, а наш протест — народный! Вы посмотрите, ведь главные митинги проходят только в субботу: с понедельника по пятницу люди вкалывают, чтобы прокормить семью! Это не западноукраинские бомжи на киевском майдане, которые за горилку и пачку гривен готовы были стоять сутками.

По словам Ксавье, столь бурная международная реакция на невинную фотографию стала для него неожиданностью:

— Не думал, что украинские СМИ такие дураки. Эти их слова про «гибридную агрессию России во Франции» — такого уровня дебилизма я не ожидал. Ну скажите ещё, что Лавров прилетел в Париж раздавать печеньки протестующим, как пять лет назад на майдане Виктория Нуланд [тогдашний помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии — Ред.]. А в это время украинская армия обстреливает Донбасс, что совсем не смешно, — заявил нам активист.

Напомним, уже полтора месяца во Франции продолжаются митинги против попытки правительства увеличить акцизы на топливо. Первыми перекрывать автострады стали самые пострадавшие от почина — водители в обязательных для ношения на дороге жёлтых жилетах с катафотами. Вскоре протест стал общенародным, броская часть одежды — его символом, а требования — политическими: отправить в отставку президента Макрона и вернуть налог на богатых, который тот отменил. Несмотря на усилия полиции и отказ правительства от того самого топливного сбора, «Жёлтые жилеты» прекращать демонстрации не намерены.

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