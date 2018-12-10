«Жёлтый жилет» с флагом ДНР Ксавье Моро: «Донецк в 2014-м восстал против олигархов, как и мы сейчас»

Одно заурядное фото двух человек в разгар протестов во Франции вызвало скандал в Киеве. В субботу на Елисейских полях пара участников движения «Жёлтые жилеты» (по имени Фабрис Сорлин и Ксавье Моро) сфотографировалась на фоне протеста… с флагом ДНР. Украинские политики немедленно нащупали в «парижском майдане» руку Москвы, обвинив Кремль в «дестабилизации Европы».

«Комсомолка» дозвонилась до одного из этих парней, Ксавье Моро, и узнала, зачем он развернул знамя непризнанной республики и действительно ли та стоит за протестами «Жёлтых жилетов»:

— Я был зарубежным наблюдателем на недавних выборах в ДНР, для моих друзей там важна любая поддержка. Четыре года назад Донбасс восстал против олигархии и несправедливости так же, как мы сейчас, — рассказал Ксавье «Комсомолке». — Я читал российские СМИ, будто движение «Жёлтые жилеты» организовано американцами, чтобы скинуть [президента Франции Эммануэля] Макрона. Это просто оскорбление десятков тысяч демонстрантов. Макрон сам ориентируется на глобалистов из США, а наш протест — народный! Вы посмотрите, ведь главные митинги проходят только в субботу: с понедельника по пятницу люди вкалывают, чтобы прокормить семью! Это не западноукраинские бомжи на киевском майдане, которые за горилку и пачку гривен готовы были стоять сутками.

По словам Ксавье, столь бурная международная реакция на невинную фотографию стала для него неожиданностью:

— Не думал, что украинские СМИ такие дураки. Эти их слова про «гибридную агрессию России во Франции» — такого уровня дебилизма я не ожидал. Ну скажите ещё, что Лавров прилетел в Париж раздавать печеньки протестующим, как пять лет назад на майдане Виктория Нуланд [тогдашний помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии — Ред.]. А в это время украинская армия обстреливает Донбасс, что совсем не смешно, — заявил нам активист.

Напомним, уже полтора месяца во Франции продолжаются митинги против попытки правительства увеличить акцизы на топливо. Первыми перекрывать автострады стали самые пострадавшие от почина — водители в обязательных для ношения на дороге жёлтых жилетах с катафотами. Вскоре протест стал общенародным, броская часть одежды — его символом, а требования — политическими: отправить в отставку президента Макрона и вернуть налог на богатых, который тот отменил. Несмотря на усилия полиции и отказ правительства от того самого топливного сбора, «Жёлтые жилеты» прекращать демонстрации не намерены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/681369" frameborder="0"></iframe> Протесты в Париже: репортаж спецкора «КП».В столице Франции продолжаются акции протеста. Чего добиваются «жёлтые жилеты»? В ситуации разбирается спецкор «КП» Дарья АсламоваДарья АСЛАМОВА

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