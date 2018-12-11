Александр Шатилов: В разрыве договора о дружбе украинцы видят риски и для семейных связей, и для трудовой миграции

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ прокомментировал "КП" итоги телевизионного опроса, проведенного среди граждан незалежной по поводу очередного «окончательного разрыва» договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией

- Больше 10 тысяч человек позвонило в прямой эфир украинского телеканала NewsOne - и подавляющее большинство (93 процента) звонивших сочло, что разрыв этот совсем невыгоден их стране и выгоден большому восточному соседу…

- Судя по итогам этого опроса, позиции украинской власти и позиции украинского общества разнятся кардинально. Это не значит, что большинство в украинском обществе испытывают сегодня к России очень теплые чувства. Но, тем не менее, многие продолжают считать ее близкой себе страной. И весьма полезной для себя. И потому значительная часть украинского общества ориентирована, скорее, на сотрудничество с Москвой, чем, на конфронтацию с ней и вражду.

- Разве это не удивительно — после многолетней антироссийской пропаганды?

- Многие — сотни тысяч - продолжают ездить к родственникам в Россию. А еще больше — миллионы - ездят на заработки. И не собираются отказываться от родственных и трудовых приоритетов в пользу очень конъюнктурной и очень изменчивой политики действующей власти. При том , что рейтинги общественного доверия у этой власти минимальные, в первую очередь у Петра Порошенко. И тем, что он инициировал разрыв отношений с РФ, он еще дополнительно настроил против себя общество своей страны.

Политолог Александр Шатилов.Фото: YouTube

- Но он то, наверняка, рассчитывал на обратный эффект, думал что это прибавит ему очков перед выборами?

- Не знаю, что именно он ожидал — есть четкое ощущение, что решения украинской власти принимаются по рекомендации извне, и потому совершенно несамостоятельны. Но похоже, что те, кто инициировал разрыв с Россией, уже получили именно обратный эффект.

- Что людей может волновать больше: закрытие границ, вероятное введение визового режима, или полный разрыв экономических отношений (хотя он и невозможен из-за наших контрактных поставок энергоресурсов Киеву)?

- Многие из тех, кто негативно оценивают последствия разрыва Договора о дружбе, имеют ввиду как очевидные, так и неочевидные угрозы и вызовы такого шага. Самые очевидные — высокие риски для трудовой миграции. Многие опасаются, что после окончательного разрыва договора с Россией Порошенко может пойти на очередную военную авантюру на Донбассе, попытавшись взорвать там ситуацию. На самом деле такого развития ситуации всерьез опасаются многие в украинском обществе. И сразу вспоминают негативный эффект 2014-го года. Возможность военного столкновения с Россией подстегнуло желание людей высказаться в прямом эфире. Здоровая часть украинского общества хочет, как минимум нормализации отношений с Россией. А совсем не катастрофы в отношениях.

- Несмотря на усиленную промывку мозгов люди на Украине способны более-менее реально оценивать, что к чему в отношениях с Россией?

- Воздействие пропаганды на общественное сознание имеет место быть, но число людей, способных здраво оценивать последствия таких шагов, все еще велико. Это люди, которые видят риски для себя из-за таких разрывов. И те, кто сохраняют рациональное сознание, как мне кажется, все-таки побеждают эмоционально подогретую часть общества, которая подпала под влияние пропаганды 2014-2017 годов.

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