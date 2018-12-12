2018-12-12T13:08:07+03:00
Политика

Порошенко объявил о начале очередной войны с Россией

Так он прокомментировал в эфире Fox News инцидент в Керченском проливе
Александр ГРИШИН@orgstruk
Поделиться:
Комментарии: comments23
Президент Украины Петр Порошенко.Президент Украины Петр Порошенко.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко снова «отжег» в интервью одному из ведущих американских телеканалов. Грех не воспользоваться и не обратить внимание на «вызывающее» поведение главы «страны-агрессора», который отказывается поднимать телефонную трубку. И это в то время, пока на другом конце провода в руке Петра такая же трубка раскалилась уже добела. Получи, агрессор!

- Господин Путин, это акт агрессии! Господин Путин, это война! И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис, - распалился Порошенко в американском телеэфире и, чтобы никто не перепутал, о чем идет речь, на всякий случай уточнил. - Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли.

Сначала было, нет, не страшно, но непонятно – неужели Петро все же решился объявить настоящую войну той самой России, с которой, по его регулярным выступлениям, Украина сражается и воюет уже пятый год. И на которую Россия до сих пор так и не удосужилась явиться.

Исходя из выступлений Порошенко с того момента, как он занял главный пост Украины, Москва вводит свои войска на Незалежную в среднем с частотой 2-3 раза в неделю. Удивительно даже, что «просигналив» о начале новой войны, Порошенко решил прекратить Договор о дружбе с Россией только с апреля 2019-го.

- Он пытается втянуть в дискуссию нашего президента, а наш президент четко сказал – он в его предвыборных комбинациях участвовать не будет. Потому что как только мы втянемся с ним в полемику, он будет использовать каждый шаг, для того чтобы набивать себе рейтинг, - прокомментировал очередное выступление Петра Алексеевича первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. - Я думаю, всем давно понятно, что никакой войны там нет, это смешно. Это очередная попытка разогнать антироссийскую истерию.

А раз очередная, то, несомненно будут и еще. И тогда можно посоветовать Порошенко вернуться к произведению, написанному почти сто лет назад, используя которое он мог бы значительно поднять уровень своих выступлений.

Помните «раненого в Сербии» поручика Кречмана из «Похождений бравого солдата Швейка», которого на самом деле боднула корова? Как он заливал:

«Неприятель стреляет со всех сторон, из окопов, из воронок от снарядов и строчит из пулемётов. И опять падают солдаты. Наш взвод пытается захватить неприятельские пулемёты. Одни падают, но другие уже впереди. Ура!! Падает офицер… Ружейная стрельба замолкла, готовится что-то ужасное… Снова падает целый взвод. Трещат неприятельские пулемёты: «Тра-тата-тата-та!»

Учитесь, Петр Алексеевич, про ужасы войны байки рассказывать!

РЕАКЦИЯ

В Кремле не согласны с тем, как Порошенко трактует инцидент в Керченском проливе

Россия рассматривают случившееся лишь в качестве провокации с грубым нарушением государственной границы нашей страны (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине

Киев требует отвести российские войска вглубь страны и вывести российские военные корабли из Азовского моря (подробности)

РЕПОРТАЖ

Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов

Корреспондент «КП» проехала по Украине и своими глазами увидела - как здесь живут на военном положении (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГРИШИН

 
Читайте также
Украина в Донбассе готовит химическую провокацию, чтобы оправдать наступление на ДНР
По данным представителей Донецкой народной республики, масштабы возможного заражения могут составить до 15 квадратных километров, в зоне заражения окажется часть Мариуполя
Новости 24
Эксперты FIFA назвали стадион "Лужники" лучшим в мире
Кремль прокомментировал принятие США резолюции по «Северному потоку-2»
Москалькова: Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов
В Госдуме приняли закон о продлении льготного периода оплаты штрафов ГИБДД
В Кремле сожалеют о ситуации со сбором подписей против онкобольных детей
Госдума одобрила поправки об изолированном содержании террористов в тюрьмах
Тонна шоколада вылилась на дорогу с шоколадной фабрики в Германии
Песков не слышал, чтобы Путин и Медведев обсуждали изменения Конституции
Сбербанк прогнозирует ослабление курса рубля
Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей
Роскомнадзор может заблокировать Google
В Кремле не согласны с тем, как Порошенко трактует инцидент в Керченском проливе
В Москве прохожие спасли пенсионерку из горящей квартиры
Сирийские дети получили две тонны тульских пряников к Новому году
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 декабря
Экс-возлюбленная Овечкина устроила ДТП в Москве
В парламенте Британии пройдёт голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй
Путин оценил работу государства по реализации норм Конституции
Эксперты назвали регионы, где самые дорогие искусственные елки
Медведев заявил, что поправки к Конституции не должны затрагивать права человека
Американские СМИ опасаются создания "Восточной Антанты"
Глава Google рассказал, почему поиск слова «идиот» выдает фото Трампа
Госдума окончательно приняла закон о любительской рыбалке