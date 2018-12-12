Порошенко объявил о начале очередной войны с Россией

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко снова «отжег» в интервью одному из ведущих американских телеканалов. Грех не воспользоваться и не обратить внимание на «вызывающее» поведение главы «страны-агрессора», который отказывается поднимать телефонную трубку. И это в то время, пока на другом конце провода в руке Петра такая же трубка раскалилась уже добела. Получи, агрессор!

- Господин Путин, это акт агрессии! Господин Путин, это война! И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис, - распалился Порошенко в американском телеэфире и, чтобы никто не перепутал, о чем идет речь, на всякий случай уточнил. - Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли.

Сначала было, нет, не страшно, но непонятно – неужели Петро все же решился объявить настоящую войну той самой России, с которой, по его регулярным выступлениям, Украина сражается и воюет уже пятый год. И на которую Россия до сих пор так и не удосужилась явиться.

Исходя из выступлений Порошенко с того момента, как он занял главный пост Украины, Москва вводит свои войска на Незалежную в среднем с частотой 2-3 раза в неделю. Удивительно даже, что «просигналив» о начале новой войны, Порошенко решил прекратить Договор о дружбе с Россией только с апреля 2019-го.

- Он пытается втянуть в дискуссию нашего президента, а наш президент четко сказал – он в его предвыборных комбинациях участвовать не будет. Потому что как только мы втянемся с ним в полемику, он будет использовать каждый шаг, для того чтобы набивать себе рейтинг, - прокомментировал очередное выступление Петра Алексеевича первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. - Я думаю, всем давно понятно, что никакой войны там нет, это смешно. Это очередная попытка разогнать антироссийскую истерию.

А раз очередная, то, несомненно будут и еще. И тогда можно посоветовать Порошенко вернуться к произведению, написанному почти сто лет назад, используя которое он мог бы значительно поднять уровень своих выступлений.

Помните «раненого в Сербии» поручика Кречмана из «Похождений бравого солдата Швейка», которого на самом деле боднула корова? Как он заливал:

«Неприятель стреляет со всех сторон, из окопов, из воронок от снарядов и строчит из пулемётов. И опять падают солдаты. Наш взвод пытается захватить неприятельские пулемёты. Одни падают, но другие уже впереди. Ура!! Падает офицер… Ружейная стрельба замолкла, готовится что-то ужасное… Снова падает целый взвод. Трещат неприятельские пулемёты: «Тра-тата-тата-та!»

Учитесь, Петр Алексеевич, про ужасы войны байки рассказывать!

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