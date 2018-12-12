Трампу грозит не только импичмент, но и сомнительное звание «идиот»

Поисковик Google порадовал всех противников Дональда Трампа. При вводе в строку поиска в разделе «Картинки» слово idiot («идиот». - Англ.) платформа выдает фотографии с американским президентом. Этому факту удивилась, а может и обрадовалась, конгрессмен-демократ Зои Лофгрен и попросила главу Google Сундару Пичаи прокомментировать сей феномен.

- Прямо сейчас, если я введу в Google слово «идиот», появится фотография Дональда Трампа. Вот, я только что это сделала. Как так получается? - задала вопрос Лофгрен во время слушаний в юридическом комитете палаты представителей.

- Мы берем ключевое слово и соотносим его со страницами сайтов, - пустился в объяснения глава поисковика. - После сортируем их на основе 200 сигналов (среди них - релевантность, актуальность, популярность). На основе этого в каждый конкретный промежуток времени мы стараемся отсортировать их и показать наилучшие результаты поиска для данного запроса.

Выяснилось, что подборка ответов происходит автоматически, без всякого человеческого участия. Но почему именно снимки Трампа оказались оптимальным результатом поиска для слова «идиот», глава Google так и не смог объяснить.

Впрочем, американскому президенту не стоит беспокоиться о том, что его фото ассоциируются со словом «идиот». Есть вещи посерьезнее, например, угроза импичмента. Накануне в США началось очередное рассмотрение дела о махинациях личного юриста Трампа Майкла Коэна. Адвоката обвиняют в незаконных выплатах бывшим любовницам нынешнего главы Белого дома. Также он является одним из ключевых фигур в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о так называемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

- Трудно объявить импичмент кому-то, кто не сделал ничего плохого и кто создал величайшую экономику в истории нашей страны. Я этим совсем не обеспокоен. Я думаю, что народ взбунтуется, если это произойдет, - отбрил нападки критиков Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

Но демократы не унимаются и уверяют, что дело Коэна делает импичмент Трампа неизбежным. Сейчас противники действующего президента США ищут всю необходимую информацию и основания для вынесения вотума недоверия. Таким образом, Дональду Трампу грозит участь стать первым президентом, который может покинуть свой пост из-за импичмента .

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