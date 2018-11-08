Трамп назвал призывающих к его импичменту демократов «больными людьми»

8 Нояб. 05:40 2018-11-08T07:16:39+03:00

Об этом президент США заявил на пресс-конференции в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме, назвал «больными людьми» демократов, желающих его импичмента.

«Эти люди больны», - сказал он.

При этом американский лидер отметил, что когда он звонил лидеру демократического большинства в Палате представителей Нэнси Пелоси поздравить с успехом на промежуточных выборах в конгресс, эта тема не обсуждалась. Пелоси по результатам прошедшего 6 ноября голосования может занять должность спикера Палаты представителей – третий по значимости пост в государственной иерархии США, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, разговоры об импичменте возобновились на фоне бурного обсуждения в США якобы допущенных президентом нарушений во время предвыборной кампании 2016 года. Новая волна общественного возмущения и многочисленных спекуляций в СМИ поднялась после того, как бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта присяжные признали виновным по восьми пунктам обвинения из почти двух десятков.

Ранее сам Трамп заявил, что если ему объявят импичмент, американские рынки обрушатся и «все станут очень бедными».