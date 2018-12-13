Как Денис и Дарья Глушаковы выворачивают перед всеми грязное белье

Денис и Дарья Глушаковы прожили вместе 9 лет, у них две дочери - 7-летняя Валерия и двухлетняя Александра. Но в сентябре этого года грянул скандал: супруги разводятся. А дальше начинается полный ад. Суды, угрозы, компромат, сливы переписки и голосовых сообщений... Кажется, более громких семейных разборок в российском футболе еще не было. И надо было постараться так изгадить память о девяти годах совестной жизни.

19 сентября. Все начанается со скандального видео, которое попало в сеть. Дарья Глушакова на телефон сняла, как она врывается в баню, где в это время Денис находится с какой-то женщиной.

- Вот она, проститутка его! И он… - звучит голос Дарьи за кадром.

- Ну ты нормальная? - задает вопрос полуголый футболист. - И что дальше?

- Капитан «Спартака» *** в бане! Жена приезжает и застает его! - продолжает эмоционально комментировать Дарья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669506" frameborder="0"></iframe> Провокационное видео с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым в бане..

Позже Дарья Глушакова признала, что это видео снимала она, но не знает, как оно попало в интернет. И заявила, что об изменах ее мужа весь «Спартак» говорил уже несколько месяцев, а сама она подает на развод.

В ответ адвокаты футболиста рассказали, что фактически Денис и Дарья уже полгода не живут вместе, и обвинили саму супругу в неверности. Появились слухи, что Дарья Глушакова имеет личную связь с адвокатом, который ведет это дело от ее имени. А кроме того, представители футболиста заявили, что провокационное видео было снято специально, чтобы иметь преимущество в бракоразводном процессе. А та девушка, которую за кадром жена Гулшакова называет «проституткой» - давняя подруга Дениса. Так в российском футболе появляется новый мем - «Не проститутка, а подруга детства!».

20 сентября. Новый обвинения Дарьи Гулшаковой: по ее словам муж в августе избил ее прямо на улице возле дома. «Я поехала в больницу, у меня было смещение позвоночника», - заявила Дарья.

24 сентября. Дело о разводе Глушаковых передано из Миллерово, откуда родом супруги, в Москву. Дарья рада - по ее словам в Миллерово у ее мужа все было «схвачено».

13 октября. Суд арестовывает имущество Глушаковых. По словам представителей Дарьи, футболист вывел со счетов 300 млн. рублей, чтобы не делить их с женой.

16 октября. Становятся известны требования Дениса: он просит суд оставить детей у него, и обязать Дарью Глушакову выплачивать алименты в размере 80 тыс. рублей в месяц. Позже иск скорректирован, футболист отказывается от алиментов, но дочерей хочет все равно забрать, и настаивает, что жена не дает ему видеться с детьми.

28 ноября. Бракоразводный процесс идет параллельно сро скандалом в «Спартаке». Фанаты красно-белых ненавидят Глушакова - считается, что именно он сделал вся для отставки любимого болельщиками тренера Массимо Карерры. В интерне появляются детали переписки из телефона Дарьи Глушаковой, где якобы полностью подтверждается эта версия. Кто «слил» скриншоты? Якобы какие-то друзья-подруги Дарьи. Фанаты «Спартака» начинают кампанию с требование убрать Глушакова из клуба. Адвокат его жены шутит в твиттере: «В топе хэштег #СпартакБезГлушакова Кажется переборщили. Так и без алиментов совсем можно остаться».

3 декабря. Суд снимает арест со счетов Глушакова. Адвокат его жены заявляет протест, и повторяет, что футболист вывел 200 млн. рублей.

11 декабря. В полицию подано заявление от Дарьи Глушаковой. В нем она утверждает, что муж угрожает ей убийством. Вскоре в интернете появляется аудиозаписи, где предположительно голосом Дениса действительно произносятся грубые угрозы: «Завтра понедельник, завтра все выходят Госдумы ***, через очень серьезных людей я зайду туда, через ФСО», «Вот за эти слова, что ты сказала в суде, сука, мрази ***, будете с чехами разговаривать, *** вам ***».

Голосовые сообщения, отправленные жене Дениса Глушакова 00:00 00:00

13 декабря. В сети появляется новый компромат на Глушакова. Он якобы заявляет жене: «А поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь».

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