Богатые поклонницы ездили за Леонидом Броневым на гастроли

Про Леонида Броневого говорили, что у него фантастическая память и сложный характер. И еще - парадоксальный ум. Память действительно его ни разу не подводила - он помнил все свои роли, даже роль Ленина, которую играл полвека назад на сцене Воронежского академического театра. По поводу сложного характера актер любил порассуждать, что с годами окружающим с ним стало легче, поскольку у него самого осталось меньше сил на гнев. А про свой интеллект говорил, что это не главное в актерской профессии. Гораздо важнее эмоция, легкость и интонация. Действительно, интонация – это его все. Обыденная фраза: «Штирлиц, а вас я попрошу остаться», после того, как ее произнес Броневой, стала крылатой.

Год назад актер ушел из жизни буквально за неделю до дня рождения. На его могиле на Новодевичьем кладбище уже установлен памятник. Скромный, но достойный. Все расходы взял на себя театр «Ленком», в котором актер прослужил почти тридцать лет. Вдова артиста Виктория Валентиновна говорит, что театр и ей помогает. С ней мы и вспоминали Леонида Сергеевича накануне его дня рождения.

В октябре на могиле актера появился скромный, но достойный памятник. ФОТО Телеканал КУЛЬТУРА, кадр из программы

ОДНОЛЮБ И ПРЕДАННЫЙ МУЖ

- В 1971 году мы с Леней расписались, а до этого восемь лет женихались, можно и так сказать, - говорит Виктория Валентиновна. - Сейчас на телевидении то и дело появляются внебрачные дети известных актеров. То у Спартака Мишулина объявился сын, то еще у кого-то дочь. Я смотрю и думаю: вот мне повезло - с Леонидом Сергеевичем такой истории быть не могло. Он однолюб и преданный муж. Прожил скромную и достойную жизнь.

Вначале мы жили очень небогато, ведь он мало снимался в кино. Из крупных ролей – только Мюллер из «Семнадцати мгновений весны». А уже после перестройки, в конце 90-х, наступили более сытные времена и Леонида Сергеевича стали чаще приглашать. Алексей Попогребский снял его в фильме «Простые вещи», одна из его последних ролей. Хороший фильм. Мужу эта роль нравилась.

Леонид Броневой в роли Мюллера, телефильм "Семнадцать мгновений весны".

- Он свои фильмы пересматривал?

- Смотрел по телевизору. Иногда чем-то бывал недоволен, а иногда его работа нравилась.

- Говорят, у Броневого был тяжелый характер, это так?

- Леонид Сергеевич всегда говорил то, что думал. Без обиняков. Правду-матку в глаза. Это мало кому нравится. Поэтому считается, что характер был сложный, но я нашла к нему подход. Так в семьях бывает: муж думает, что все делается, как он сказал. А на самом деле, как хочет жена.

- Вы умная женщина…

- С другой бы он не стал жить. Он сам был очень умный, образованный, много читал, многим интересовался. Мы с ним книжки, фильмы, спектакли – все обсуждали.

- А познакомились где?

- В театре. Я была его поклонницей. В театре на Малой Бронной шел спектакль «Свадьба брачного афериста», где Леонид Сергеевич играл главную роль. Этот спектакль я смотрела 25 раз! Он меня и заприметил в зале. Не говоря о том, что в театре все билетерши знали меня и усаживали в ложу. Я дарила Леониду Сергеевичу цветы. Правда у него были и богатые поклонницы, которые не только дарили цветы, но и ездили за ним на гастроли. Я не ездила. Но почему-то именно меня он выделил среди всех. Не могу сказать, что он красиво ухаживал. Он этого не умел. А я его любила и принимала таким, какой он есть.

Актер Леонид Броневой в 2005 году. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс

НЯНЯ НАСТРОИЛА ДОЧЬ ПРОТИВ ОТЦА

- Вы познакомились после смерти его первой жены?

- Да, она умерла очень рано - ей было всего 26 лет. Сгорела от рака. Осталась маленькая дочь. Вале было тогда около 5 лет.

- С единственной дочерью у Леонида Сергеевича были сложные отношения. Они не наладились, почему?

- Когда умерла жена, Леня вызвал из Сибири ее сестру, чтобы у дочки была нянечка. Он много работал, все время был занят, Валю воспитывала няня. Потом появилась я. Мне кажется, что няня настраивала Валю против меня - мачехи, хотя сначала мы жили дружно, с Валей были хорошие отношения, вместе ходили в театр. И вдруг все испортилось ни с того ни с сего. Валя стала хуже относиться и ко мне, и к отцу. Это странно, но мы действительно годами не общались, даже не виделись десять лет. Леонид Сергеевич больше дружил с внучкой Ольгой, чем с родной дочерью. Сейчас Оля живет в Америке, вышла замуж.

- Как вам удалось избежать раздела наследства после ухода Леонида Сергеевича?

- А нечего было делить. Нашу квартиру на Тверском бульваре Леонид Сергеевич отписал на меня по дарственной. Квартира двухкомнатная, но с большой кухней.

Леонид Броневой на Красной дорожке ММКФ, 2007 год.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«КОЛИ ДОКТОР СЫТ – И БОЛЬНОМУ ЛЕГЧЕ»

- В последние годы вы часто ездили с Леонидом Сергеевича в Киев – на его родину...

- Он там лечился, лежал в больнице по несколько месяцев (в 2012 году во время гастролей театра «Ленком» в Киеве Леонид Броневой попал в реанимацию с острым инфарктом миокарда. В Киевском центре сердца ему спасли жизнь, сделали операцию. После этого он лечился там почти год - Ред.). Смешно сказать, но из всех ролей врачам больше всего нравился его доктор из «Формулы любви». Особенно диалог: «Откушать не желаете, доктор?». «Откушать можно, коли доктор сыт - и больному легче».

Актер в роли Доктора, фильм "Формула любви".

После того страшного инфаркта он так ослаб, что не собирался возвращаться на сцену. И когда мы в очередной раз вернулись из больницы, позвонил Марк Захаров и буквально потребовал выходить на работу. Марк Анатольевич понимал, что только работа может продлить ему жизнь. Леонид Сергеевич вышел на следующий же день, опираясь на палочку. Зрители его ждали. Он проработал еще года четыре. Играл до последнего дня, пока не попал в Боткинскую больницу. Там он месяца не лежал. Утром 9 декабря мне позвонили врачи и сказали, что Лени больше нет. Это был шок. У него нашли онкологическое заболевание, хотя в последние годы он все время лечил сердце, сосуды. Ему было почти 89 лет. Много, конечно. Но я все-таки надеялась, что он еще поживет. У него родители же долгожители.

Кстати, характером он был в мать – в Беллу Львовну Ландау. Она жила в Киеве и часто гостила у нас. Была очень умной женщиной, но нрав - крутой. Когда отец Лени вышел из лагеря (Соломона Иосифовича арестовали в 1937 году, его жена с сыном отправились в ссылку. После ареста отца Леониду Броневому сменили отчество с Соломоновича – на Сергеевича – Ред.) он хотел сойтись в Беллой Львовной. Уговаривал Леню повлиять на мать, обещал золотые горы, лишь бы она снова стал его женой. Но Белла Львовна отказалась наотрез. Отец потом женился на другой, жил в Ростове-на-Дону. Вот такие непростые судьбы. При этом и Ленин отец, и мать прожили больше 90 лет. Я думала, что Леонид Сергеевич тоже встретит свое девяностолетие. Мы строили планы… И вот я осталась одна и очень тоскую по мужу .

ПАМЯТЬ

"Бумажные самолетики" Леонида Броневого

Когда уходит незнакомый человек, который, тем не менее, был рядом всю твою сознательную жизнь, испытываешь личную боль. Думаю, такую боль испытывают сегодня очень многие зрители, давно и навсегда полюбившие Леонида Броневого. Было в нашей всеобщей жизни такое явление: невысокий лысоватый человек с удивительным тембром голоса, умеющий держать внимание, просто вздергивая слегка подбородок или касаясь ладонью лба. Человек «на вторых ролях», притягивающий взгляд к той тени, в которой он часто находился (подробности)

Леонид Броневой: "Я овладел искусством тихо уходить"

Было такое чувство, что он уже родился пожилым человеком. Лысоватый, немолодой. Полуулыбка. Вопросительные интонации негромкого голоса. Быстрый взгляд искоса внимательных черных глаз, знающих о жизни больше, чем кто-либо. (подробнее)

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