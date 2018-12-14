США в панике от наших Ту-160 в Венесуэле: русские «белые лебеди» прилетели

Ох, как же задел американцев за печенки прилет наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 (или как их еще называют - «белых лебедей») в Венесуэлу! От которой до США - доплюнуть можно.

Так, что им остается делать ехидные реплики, прикрывая страх. То госсекретарь США Майкл Помпео огрызнулся репликой, что это «бесполезная трата денег», то посол США в Колумбии Кевин Уитакер заявил, что российские военные самолеты «слишком стары... они реально из музея».

Насчет «бесполезной траты денег» рачительному Помпео можно напомнить хотя бы о том, что США на войну в Афганистане уже долгое время тратят по $150 млрд в год, но без толку. А уж на содержание союзников по НАТО в Европе потратили денег столько, что ими можно было метровым слоем покрыть всю территорию США. А что толку? Русские ведь не нападают.

Наших "лебедей" встречали в Венесуэле с почетом Фото: twitter.com/@PrensaFANB

Ну а посол уж точто понимает, что появления наших «белых лебедей» фактически «на балконе» США - это мощный и ясный сигнал Америке: хватит дурить. А то еще пригоним и подлодки, а у них на борту «Калибры».

А теперь - насчет «музейного» возраста наших Ту-160. Тех самых, которые недавно блестяще, со снайперской точностью поразили ракетами базы террористов в Сирии с дальности в 2500 км. (от Венесуэлы до США намного ближе).

Причем наши ракетностцы намного моложе американских бомбардировщиков - и В-2, и В-52. Самый «молодой» В-52 покинул цеха завода в 1962 году.

КСТАТИ

С приветом из Москвы

Тем временем представитель Минобороны Росси генерал-майор Игорь Конашенков ответил послу США Уитакеру:

- Мы не удивлены дилетантским заявлениям представителей США о стратегических ракетоносцах Ту-160, на фоне молчания Пентагона.

Хочу напомнить, что с момента своего создания по скорости, боевой нагрузке, дальности применения и недоступности для любых средств ПВО российские Ту-160 не имеют даже сопоставимых аналогов в США или любой другой стране НАТО.

А с учетом начавшегося производства модернизированной версии Ту-160М2 данные преимущества только возросли.

Поэтому если и сравнивать Ту-160 с «музейным экспонатом», то исключительно для восхищения им на зависть недоброжелателям.

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