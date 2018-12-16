Владимир Соловьев «размазал» Прохора Шаляпина за участие в ток-шоу

«Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская - герои программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Почему в нашей стране эти люди известны гораздо больше, чем настоящие герои России?» - так обозначил тему своего авторского шоу «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» Владимир Соловьев.

- Я вчера в очередной раз включил Андрея Малахова. Скажите мне, пожалуйста, кто такой Прохор Шаляпин? - обратился к радиослушателям Соловьев.-Я единственное, что знаю про Прохора Шаляпина благодаря Андрею Малахову, что это непонятное существо встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской. И с каких пор Цымбалюк-Романовская стала пианисткой и какая она пианистка - я совсем не знаю. Я знаю, что на неё подавал в суд Армен Борисович Джигарханян, потому что она проявила себя омерзительно.

Кто эти люди? Почему я должен знать о существовании этих людей? Какой-то Прохор Шаляпин, который не Прохор и не Шаляпин. Почему он Прохор Шаляпин? Мужик, который с радостью рассказывает, что он сделал маленькую операцию, поправив себе носик. И кроме того, что это 35-летнее чудовище из Волгограда регулярно женится на разных гражданках разного возраста, которые всегда старше его... В этом нет ничего страшного, я только рад за него, но не тогда, когда это выглядит как охота за чужими деньгами. Но сам-то он что из себя представляет? Российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд -6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда». Мужику 35 лет, какая «Утренняя звезда»!

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Прохор Шаляпин: «Я не виноват, что я молодой и красивый!»

- Когда мне прислали видео, где десять минут своей жизни на меня тратит известный ведущий, я ещё раз понял, что мы с Виталиной все делаем правильно, - рассказал «КП» Прохор Шаляпин. - Жалеть у нас любят в основном слабых и убогих, а ненависть ещё надо заслужить. А какие знания моей биографии! Я многое сам про себя не знал, а тут мы с Виталиной столько о себе узнали нового. Это очень льстит нам. Мы никогда никого не оскорбляли. Мне есть, что сказать, но я не буду говорить плохое. Главный судья - наш народ. Меня любят все бабушки. Я вчера выступал в Бирюлёво на дне района. Пришло 700 бабушек! Они меня любят и смотрят, как я веду «Прогноз погоды».

Не могу сказать, что я получаю удовольствие, когда меня прикладывают, но в тоже время я вспоминаю слова великой Людмилы Гурченко. Она всегда говорила:

«Если тебе плюют в спину, значит, ты впереди!»

Я не виноват, что я молодой и красивый. Телевидение меня любит и очень любит народ. А все остальное меня не интересует, потому что я работаю не для ведущих, а для народа.

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