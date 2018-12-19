Хакеры взломали переписку европейских дипломатов о России и не только

Как сообщили в издании The New York Times, кибер-разбойники годами читали переписку дипломатов из стран ЕС. Основная часть сообщений касалась борьбы с Россией, Китаем и Ираном, а также опасений по поводу непредсказуемости администрации Дональда Трампа. Газета пишет, что кроме этого хакеры проникли в сети ООН, Американской федерации труда и министерств иностранных дел и финансов целого ряда государств.

ПИСЬМА О РОССИИ

Журналисты The New York Times, ознакомившиеся с перепиской евродипломатов, пишут, что Россия упоминается преимущественно в негативном свете. Например, в контексте украинских событий. Присоединение Крыма в письмах называют «аннексией». А сам полуостров «горячей точкой».

«Беря в расчет ситуацию на Донбассе и в Крыму, Соединенные Штаты оценили встречу Уолкера (спецпредставитель США по Украине - Ред.) и Суркова в декабре 2017 года, как «катастрофу». Их январская встреча в Дубае была расценена как «частичный успех». Как считает Макеев (директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев - Ред.), Россия находится под давлением Запада. Он добавил, что угроза санкций болезненна для Москвы, несмотря на то, что русские не хотят в этом признаваться. В Киеве подчеркивают необходимость продолжать вводить антироссийские санкции. Чем больше Россия будет подвергается давлению, тем быстрее разрешится конфликт. На Донбассе есть только российские военные, сепаратистов там нет. Макеев считает, что Крым является «горячей точкой», в которой могут находиться российские ядерные боеголовки».

Также в письмах есть размышления по поводу состоявшейся в июне в Хельсинки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

«После успешного (по крайней мере для Путина) хельсинского саммита Москва ждет, что в Вашингтоне эмоции несколько поутихнут. С российской точки зрения, саммит считается большим успехом, поскольку он подтверждает статус России, как мировой державы. Все внимание теперь приковано к США. Там встреча похоже вызвала политическую суматоху. В том числе на фоне обвинений 12 офицеров ГРУ (во вмешательстве в выборы президента США - Ред.) и задержания гражданки России Марии Бутиной за шпионаж. В МИД России оценили это, как провокацию, направленную на срыв итогов саммита в Хельсинки».

На Бутиной автор письма остановился подробнее:

«Следствие установило, что с 2015 года Мария Бутина работала под руководством высокопоставленного российского чиновника, устанавливая связи с американскими гражданами и организациями, имеющими влияние на американскую политику. Ее целью было продвижение интересов России в США».

Европейские дипломаты также прошлись по российской пенсионной реформе, аресту экс-главы Следственного комитета России по Москве Александра Дрыманова. Были подготовлены и отчеты о переговорах между Газпромом и Нафтогазом, и даже о мероприятиях в честь столетия казни царской семьи.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА - САМОЕ УЯЗВИМОЕ МЕСТО

Как говорится в статье The New York Times, представители АНБ США (которые и указали газете на взломанную переписку), много раз предупреждали дипломатов из Евросоюза об уязвимости их почтовых ящиков. Но те игнорировали предостережения. По некоторым данным, похищение переписки может быть делом рук хакеров, связанных с китайскими властями.

МЫ ЭТО ПРОХОДИЛИ

- Ничего нового о качестве работы западных дипломатов из этой утечки мы не узнали, - рассказал «КП» политолог Игорь Шатров. - Мы также не получили никакой новой информации и об уровне защищённости электронной почты дипведомств и политиков. Всем известно, что переписки их легко перехватываются. Сразу вспоминается Хиллари Клинтон и то, как она делилась государственными секретами с частного почтового ящика. Так что не удивили!

- Содержание переписки европейских дипломатов с одной стороны говорит о том, что аналитическая работа в отношении России ведётся максимально прагматично. И даже в определённой степени объективно. Отсутсвуют привычные пропагандистские антироссийские штампы, - отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк. - А с другой стороны, мы понимаем, что даже такая полезная работа никак не отражается на уровне принятия внешнеполитических решений в Европе. Сами европейские дипломаты становятся заложниками той информационной среды и единоой транслатлантической солидарности, которую создают США в угоду исключительно своих интересов.