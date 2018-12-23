Контракты на ток-шоу: миллионы за эксклюзивы, скандалы и драки

Откровения звезд на ТВ о разводах, свадьбах, разделе имущества и прочих проблемах часто щедро оплачиваются. А вот участникам реалити-шоу приходится подписывать строгие контракты, которые запрещают им разглашать информацию о закулисье проектов – иначе миллионные штрафы. Рассказываем о главных финансовых правилах на ТВ.

Ток-шоу

Герои громких историй, которые регулярно обсуждаются в эфире ток-шоу на федеральных каналах, неплохо зарабатывают. Уровень дохода у всех разный.

«Где деньги и сила, нет места справедливости. Но нас не трогают их лживые эфиры. Пусть хоть еще 20 снимут. Денег срубят. Это ж нынче модно зарабатывать на чужих костях…» - эмоционально укоряет Тимура Еремеева за участие в ток-шоу Карина Мишулина. За разборками этой парочки телезрители наблюдают больше года. Карина даже писала в соцсетях, что Еремеев якобы заключил контракт сразу на целый цикл съемок в ток-шоу стоимостью 14 миллионов рублей. Но потом удалила эту информацию, скорее всего из-за того, что сама неплохо зарабатывает за визиты на ток-шоу. Причем, когда Мишулина приводила на ток-шоу еще и мужа с мамой – каждый член семьи получал свой гонорар.

Раньше участникам ток-шоу платили «бешеные деньги», теперь гонорары стали скромнее. Средний заработок звезды-героя актуального звездного скандала – 500 тыс.руб.

«Сумма гонорара растет если история героя дает хороший рейтинг, тогда ему предлагают эксклюзивный контракт (максимально возможная наценка до 1 млн.руб. за эфир). Бывает, что нужно переманить звезду с конкурирующего шоу, тогда приходится торговаться. А есть такие герои, как Александр Серов, так он получает немного, но везде успевает…» - рассказал «Комсомольской правде» сотрудник одного из ток-шоу. Средний гонорар певца за съемку – 200 – 400 тыс.руб.

Александр Серов с рассказами о скандалах в личной жизни побывал на проектах «Пусть говорят», «На самом деле», «Эксклюзив», «Прямой эфир» и нескольких других. После этого музыкант стал чаще давать концерты и его теперь часто зовут на «заказники» - на этой неделе из-за плохого самочувствия артист пел на корпоративе сидя на стуле.

Александр Серов за этот год побывал на всех ток-шоу.

Чаще всего в телешоу мелькает Виталина Цымбалюк- Романовская. Раньше ее имя было связано исключительно с Арменом Джигарханяном, теперь же история Виталины стала исключительно романтической – она строит любовь с Прохором Шаляпиным…

«Последний раз мне заплатили 400 тысяч рублей», - рассказывал Алексей Панин о своем участии в ток-шоу. Платят даже Джигурде с Анисиной (500 тыс.руб.), Дана Борисова получает в среднем 400 тыс. руб., покойному Евгению Осину давали 300 тыс. руб. за эфир. Даже водитель Анастасии Волочковой получает свои 50 – 70 тыс. руб. Звездные гости (люди, которые комментируют ситуацию) получают от 15 до 30 тыс.руб. Часто на диванах в студии можно заметить Елену Проклову, Ирину Мирошниченко и других артисток.

Андрей Малахов организовал лечение Даны Борисовой в реабилитационной клинике. Благодаря помощи, телеведущего Борисова начала новую жизнь.

Реалити-шоу

Недавно победитель проекта «Замуж за Бузову» Денис Лебедев признался, что его оштрафуют на полтора миллиона рублей за нарушения контракта. В контрактах большинства участников «реалити» прописана информация, которую они не могут разглашать. Это закулисье проекта: сценарии, заранее прописанные роли, специальные условия и т.п. Большинство реалити-шоу на современном ТВ – сценарные. К примеру, один из участников в эфире получает солидный приз, а на самом деле – это просто эффектный ход. Чаще всего штрафуют за разглашение информации о «подставах» и сценарии.

В таких реалити-шоу, как «Холостяк», «Замуж за Бузову» участники не получают гонорар за съемки. Зато после эфира популярного проекта на федеральном телеканале жизнь финалистов меняется. К примеру, победительница последнего сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина стала лицом нескольких крупных рекламных компаний, снялась в клипе Дмитрия Билана и сериале одного из федеральных каналов (эфир в следующем году).

klyukina_d Дарья Клюкина после победы в шоу "Холостяк" снялась в клипе Билана, сериале и стала рекламном лицом крупных компаний.

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