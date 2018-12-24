Где Порошенко снова нападет на Украину

На прошедшей неделе Петр Порошенко был похож на заправского наперсточника с одесского Привоза: «Я приехал из Америки на спортивном велике. Велик поломался, и я здесь остался. Кручу-верчу, запутать вас хочу». Не проходило дня, чтобы президент Украины не заявил об угрозе от России, которая вот-вот нападет на бедную, но гордую Украину. При этом перекладывая шарик из стакана в стакан, он перекидывал войска то к Крыму, то к Донбассу. Высаживал десанты то у Азовского моря, то у Черного. Масла в огонь подливал и секретарь украинского совбеза Александр Турчинов, сообщивший о приготовлениях к новому морскому походу из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Судя по внутренней переписке ОБСЕ, обнародованной 20 декабря, очередная провокация в Керченском проливе может состояться уже 24 декабря.

У читателей «Комсомолки» и сайта kp.ru в связи с этим возникли резонные, тревожные вопросы. Попробуем на них ответить.

1. Кому нужно обострение?

О том, что провокацию готовит Киев, а вовсе не Москва, говорили сначала в российском МИДе, а затем и в ОБСЕ, поведав о переброске украинских войск к Донецку и Луганску. Порошенко обострение нужно как воздух. По соцопросам, перспектив на выборах нового президента Украины в марте 2019-го у него нет. Должно случиться нечто экстраординарное, чтобы вялый рейтинг Петра Алексеевича хоть немного воспрянул. Военное положение дает возможность отсрочить выборы, но оно заканчивается 26 декабря. И нужно срочно что-то придумать, чтобы его продлить.

Для этого сойдет как маленькая победоносная война, так и небольшое болезненное поражение. На фоне «российской агрессии» все будет подчинено сплочению народа вокруг президента перед лицом «внешнего врага».

А вот России, естественно, проблем перед новогодними каникулами не нужно от слова совсем.

2. Что может произойти?

Вариантов немного. Самый реалистичный - это удар Киева по Донбассу. Весь декабрь Украина стягивала дополнительные войска - сначала к Мариуполю. Но когда Москва официально заявила о подготовке здесь Киевом наступления, Украина начала наращивать группировку у Горловки (смотрите карту). Замысел прост - отрезать ЛНР от ДНР. А для оправдания атаки готовится инсценировка химической диверсии (для этого на Украину прибыли спецы из Великобритании, которые провели уже не одну такую провокацию в Сирии).

Второй вариант - обострение на границе с Крымом. Конечно, на открытое наступление тут Украина вряд ли отважатся. Но может, например, обстрелять Крым в районе Перекопа, чтобы вызвать ответный огонь. Результаты которого будут засняты иностранными журналистами.

Третий вариант - самый простой - тут ничего выдумывать не надо. Банально снова отправить на убой через Керченский пролив военные корабли. Турчинов даже пригласил поучаствовать в этой авантюре западных наблюдателей. Не учел одного - Россия может спокойно пропустить украинские корабли, если, конечно, они не начнут наглеть и нарушать все на свете.

Самый простой вариант провокации - снова отправить на убой через Керченский пролив военные кораблиФото: REUTERS

Есть еще вариант четвертый. Экзотический, но вполне реальный - атаковать Приднестровье, где стоят российские миротворцы.

Пятый вариант - совсем глупый. Но нынешний Киев способен и на него - провокация на границе материковой России. За которую придется отвечать.

А дальше во всех случаях - крики в прессе, с трибуны ООН и так далее.

3. Заграница им поможет?

Естественно, за всеми этими приготовлениями торчат уши Запада. На Украине действуют около 500 военных инструкторов из 7 стран. Причем, 72 инструктора (по данным военной разведки ДНР) непосредственно участвуют в боях на Донбассе. Киев вряд ли можно заподозрить в самостоятельности. Поэтому, если в Вашингтоне или Лондоне дадут отмашку, Порошенко придется бросать воска в бой даже против своей воли.

Он в случае «удачи» провокации получит рейтинговые бонусы. Или хотя бы заверение в поддержке на выборах. А Запад - повод для новых санкций против Москвы. Особый мотив Вашингтона - использовать обострение для убеждения Европы запретить строительство газопровода «Северный поток-2» из России. Чтобы затем продавать этой Европе дорогой газ из США.

Задача победить где бы то ни было у Порошенко не стоит. В случае с Россией у него шансов нет. И он это знает. Поэтому будет орать дурным голосом: «Помогите, хулиганы зрения лишают!».

4. Чем может ответить Донбасс?

Сегодня оба армейских корпуса ДНР и ЛНР насчитывают от 40 до 50 тысяч человек. Десятки танков и артиллерийских систем. Так что без троекратного преимущества Украина вряд ли сможет добиться в атаке на Донбасс внушительных результатов. Но то, что прольется много крови, очевидно.

5. А что скажет Россия?

«Мало не покажется», - уже сказал Сергей Лавров в интервью «Комсомолке». Россия вряд ли будет воевать с Украиной. Мы ведь и с Грузией не воевали, а «принуждали к миру» режим Саакашвили.

Для того, чтобы подавить источник угрозы, вооруженным силам России даже необязательно пересекать границу Украины.

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