Дневник прокурора: Народ жалуется на соседей, Госдеп и рептилоидов, а мы обязаны все проверять

В сообществе "Анонимный прокурор" сотрудник надзорного ведомства раскрывает изнанку службы. С разрешения автора "Комсомольская правда" публикует эти откровения.

КЛЯУЗА НА САМОГО СЕБЯ

Если вы придете ко мне на прием, чтобы подать заявление, я буду всеми правдами и неправдами вас от этого шага отговаривать, посылать в суды, органы контроля, да хоть в спортлото. У меня и без вас груды макулатуры на столе, под столом, за столом, перед столом, на полках, подоконниках, стеллажах... Одно неаккуратное движение в виде нового заявления - и вся эта кипа рассыпается как карточный домик. Тем более, что большинство обращений - необоснованные. Люди жалуются на соседей, госдеп, рептилоидов, на то, что в интернете кто-то не прав… А мы обязаны провести проверку.

Запомнилось обращение одной дамы, которая благодаря ему больше проблем создала сама себе. Так, некая ИП пожаловалась на притеснения со стороны администрации. Якобы чиновники в сговоре с конкурентами, пытаются выдавить ее с выгодной точки продаж. Стали разбираться, и выяснилось, что гражданочка торгует рыбой, причем в довольно больших объемах, из автомобиля на обочине дороги. Никаких документов о происхождении рыбы и о её соответствии санитарным нормам у бизнесвумен, разумеется, нет. Администрация, естественно, выдаёт ей предписания о необходимости осуществлять торговлю в специально отведённом для этого месте - на рынке. Однако там предпринимательница ссорится с местными бабушками из-за того, что ее рыба гниет и воняет. В итоге, никаких нарушений со стороны чиновников я не нашел, а к административной ответственности пришлось привлечь саму заявительницу. Если честно, ждал потом, что еще на меня куда-нибудь пожалуется...

ПОСАДИТЬ ЗА ДВЕ БЕРЕЗЫ

Есть такая статья 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений. Это прямой ущерб государству. А в прокуратуре есть негласное указание не допускать примирения сторон по «государственным» статьям.

И вот однажды я поддерживаю гособвинение по незаконной рубке. Обвиняемый божится, что перепутал деляну и без разрешения срубил пару берез. Ущерб - 6500 рублей. Парень молодой, несудимый, характеристики положительные. Представитель лесхоза заявляет, что ущерб возмещен в полном объеме, претензий не имеет и просит прекратить дело в связи с примирением сторон. Подсудимый и адвокат поддерживают.

Я: «Возражаю».

Судья: «Гособвинитель, поясните свою позицию».

Я: «Причинение ущерба имуществу государства является опасным и дестабилизирующим экономику страны деянием. Исправление подсудимого возможно только путем назначения наказания».

Судья: «Ну вот же потерпевший - представитель государства - сам говорит, что ущерб возмещен, претензий нет».

Я понимаю, что моя позиция абсурдна, но продолжаю как заведённый: «особая общественная опасность», «исправление невозможно без реального наказания»... Судья смотрит на меня как на идиота и прекращает дело за примирением. Стоит ли говорить, что начальство поручает мне опротестовать это решение. Что я и делаю. Правда, безуспешно.

КТО ХРАПИТ НА ПРИГОВОРЕ?

Оглашение приговора. Судят группу из шестерых наркоторговцев. После оглашения вводной части судья предлагает всем сесть.

На улице лето. В зале духота. Судья три часа бубнит приговор тихим монотонным голосом. Под слова «заведомо», «квалифицирован» и «способствовал» я начинаю залипать. Держать глаза открытыми становится все сложнее...

И тут в зале раздается раскатистый храп. Я просыпаюсь в ужасе, думая, что источником этого храпа был я. Судья замолкает, присутствующие оглядываются друг на друга. И тут храп повторяется. Один из жуликов мирно спит, положив голову на стенку «аквариума». Остальные его расталкивают, оглашение продолжается.

Кстати, наркоторговцам дали от 5 до 12 лет.

«ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК, ПОЛУЧИТЕ ВЗЯТКУ»

Приходит к нам директор управляющей компании, с порога достает из сумки дорогой коньяк и подмигивает: «Вы же получили, что запрашивали?». Прокурор в шоке: взятка на рабочем месте! А мужик гнет свое: «Мы же с вами по телефону договорились: с меня коньяк и деньги, с вас - отсутствие нарушений по результатам проверки моей компании».

Оказывается, три дня назад ему поступил звонок. Человек представился именем и фамилией прокурора с указанием должности и сообщил незадачливому директору, что по нему проводится серьезная проверка. Но негативных результатов можно избежать, если закинуть ему на телефон пять тысяч рублей и прийти через три дня с бутылкой коньяка. Вот гражданин и сделал все в лучшем виде. А когда он узнал, что его развели, чуть было не принялся хлестать коньяк прямо в кабинете у прокурора.

В итоге на дядьку заводится уголовное дело по факту покушения на мелкое взяточничество. Далее он освобождается от уголовной ответственности, так как имеет место вымогательство взятки. И только после этого возбуждаемся по факту мошенничества. Результатов это, кстати, не дало - жулика так и не нашли.

НАРУШАЙ НЕ ХОЧУ

Прокурорские работники административной ответственности не подлежат. К примеру, сотрудники ГИБДД не имеют права составлять на нас протоколы. Казалось бы, вот это привилегии - нарушай не хочу! Но есть, как говорится, нюанс. Во-первых, вместо протокола гаишники могут написать рапорт и направить моему начальству. С одной стороны, этот рапорт намного выгоднее, нежели, к примеру, лишение прав, но с другой, если рапорт подан по лишенческим статьям типа пьяной езды, сотрудник подлежит немедленному увольнению. Во-вторых, это не касается автоматических камер. Каким-то образом о штрафах сотрудников становится известно руководству: может, наши личные данные есть в базе ГИБДД и «письма счастья» дублируются по месту службы, а может, начальство периодически запрашивает такую информацию. В результате, за пару-тройку штрафов с камер даже по самой незначительной статье сотрудник напишет несколько объяснительных, выслушает от руководства кучу претензий «не умеешь водить - ходи пешком», и в большинстве случаев лишится премии. Например, вместо того чтобы оплатить штраф в 500 рублей (250 в течение первых 60 дней) за нечитаемый номер, ты можешь потерять до 10 тысяч рублей…

ИГРА В КОРРУПЦИЮ

Борьба с коррупцией - одно из основных направлений нашей работы. Но все эти вербовки, меченые купюры, спрятанные диктофоны и маски-шоу - большой геморрой, да и возможностей у нас нет. Зато в разряд коррупционных нарушений попадают не только взятки и воровство бюджета, но и административные нарушения. К примеру, чтобы отслеживать информацию о бывших госслужащих, на работодателей возложена обязанность в десятидневный срок после приема такого гражданина, сообщить в об этом на прежнее место работы. За несоблюдение - административный штраф от 100 000 до 500 000 рублей.

Самая большая текучка - в службе судебных приставов, потому к ней особое внимание. Был случай, один из бывших сотрудников захотел начать свой бизнес - продавать вейпы и жидкости для них. Зарегистрировал ООО, назначил сам себя директором, снял помещение, закупил товар, заказал сайт, в общем вложил немало сил и средств. И закрутившись в делах, в десятидневный срок о новом трудоустройстве в службу судебных приставов не сообщил. Когда мы это обнаружили и вызвали гражданина, он сильно расстроился. По его словам, он вложил в бизнес все, что у него было, назанимал у знакомых… Жалко мужика, а куда деваться - палочную систему никто не отменял. В итоге составили административку на юрлицо, указали кучу смягчающих обстоятельств. Суд назначил минимальный штраф - 70 тысяч. Я думал: вот и чудно, и волки сыты и овцы целы. А потом увидел, что точку свою он все-таки закрыл: для начинающего предпринимателя это оказались очень большие деньги…

ВОПРОС РЕБРОМ

Зачем наказывать за госслужащих, которые уходят на другую работу?

Виктор Костромин, председатель Центрального совета Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»:

- Действительно, в трудовом кодексе есть такая норма, когда экс-сотрудники государственных или муниципальных организаций должны в течение двух лет после увольнения в десятидневный срок отчитываться о новом месте работе. Точнее, это обязанность их нового работодателя, и именно он будет оштрафован, если забудет или не успеет. Это нужно, чтобы госслужащий не думал, что может смухлевать, а потом спокойно почивать на лаврах. Специальные антикоррупционные ведомства отслеживают конфликт интересов. Например, когда чиновник из Роспотребнадзора уходит в коммерческую структуру, которую раньше проверял. Согласитесь, это наводит на мысли, тем более, если никаких нарушений в этой фирме раньше не выявлялось. А вдруг организация приплачивала ревизору во время проверок, а потом по большой дружбе еще и устроила на хорошую зарплату? Все это может стать поводом и для увольнения, и для возбуждения уголовных дел. Так что мера полезная, другой вопрос, как она исполняется. Понятно, что в случае с ООО бывшего пристава никакой коррупции не было. Но закон есть закон: положено - отчитайся.

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