Трасса М-11: едем быстро, останавливаемся только в положенных местах

Федеральная трасса М-11 «Москва - Санкт-Петербург» - самый масштабный и амбициозный автодорожный проект в России за последнюю четверть века. Скоростная магистраль, которую строят с использованием передовых технологий, существенно сокращает время в пути между двумя крупнейшими городами страны. Прежде всего - за счет повышенного скоростного лимита, как положено автобану, и обхода крупных населенных пунктов – городов Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, Тверь, Вышний Волочек, Великий Новгород.

Постепенное снижение аварийности на автодорогах – положительный тренд, но данные статистики все равно остаются пугающими. Идеальное решение проблемы – полное отсутствие жертв ДТП на дорогах, к этому нужно стремиться. Существуют научные и инфраструктурные способы для частичного решения этой проблемы. Но начинается все с каждого человека, который сидит за рулем автомобиля! Дорога высшей категории позволяет избежать встречных столкновений или боковых ударов на перекрестках, появление людей вблизи проезжей части с быстрым движением тоже можно исключить, но тогда на первые позиции в статистике аварийности выходят аварии, когда одна машина врезается в другой автомобиль, остановившийся прямо на трассе.

Правилами дорожного движения остановка на автомагистралях запрещена. Пусть никого не вводит в заблуждение ширина полосы за желтой сплошной линией разметки справа, встать там разрешается только при невозможности продолжать движение – из-за поломки или недомогания. И в таком случае необходимо сразу «огородить» машину знаком аварийной остановки. Иначе остановиться даже на минуту – очень опасно. Тут совершенно простая математика. На скоростных участках федеральной трассы М-11 максимальная разрешенная скорость достигает 110-130 километров в час. Машины едут на огромной скорости, и вдруг возникает остановившийся на обочине автомобиль. Чаще всего - без выставленного перед собой знака, аварийных огней, светоотражающих нашивок на одежде вышедших из машины людей. Все происходит в считанные секунды. Водитель едущего по трассе авто порой даже не успевает среагировать. На такой скорости для трагедии порой достаточно даже удара по касательной.

По статистике ГИБДД, наезд на стоящие на обочинах машины - это четвертая строчка в списке самых распространенных видов ДТП. Выше в этом антирейтинге только случаи, когда автомобили сталкиваются в потоке, врезаются в дорожные объекты или сбивают пешеходов. Но на скоростных трассах, где лобовые удары исключены, а все пешеходные переходы - надземные, ДТП из-за остановившихся машин выходят на первые позиции.

В сентябре этого года Государственная компания «Автодор», управляющая федеральными трассами М-1, М-3, М-4 и М-11, приводила цифры: с января на этих дорогах зафиксировали 114 наездов на остановившиеся прямо на автомагистралях машины. И в ряде случаев, к сожалению, жертвами этих аварий становились люди.

Один из самых страшных примеров - авария, которая произошла 25 сентября на 477-ом километре М-11 в Новгородской области. Водитель микроавтобуса «Мерседес», в котором ехали больше десяти пассажиров, притормозил на обочине дороги. Причем, без особых причин. Автомобиль не сломался, не заглох. Просто шофер решил сделать паузу. При этом мигающий аварийный сигнал он не включил. А буквально через несколько минут в микроавтобус на полной скорости влетела груженая фура. Итог - две женщины погибли на месте, еще девять человек доставлены в больницы с тяжелыми травмами.

Да, иногда остановка - необходимость. Сломалась машина. Закончился бензин. Но в таком случае водитель должен максимально обезопасить себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения от аварий. В правилах все давно и четко разъяснено. При вынужденной остановке на автомагистрали водитель обязан включить аварийные сигналы, выставить за 30 метров до машины треугольный знак аварийной остановки, при выходе из машины - надеть светоотражающий жилет (он должен быть у каждого автомобилиста, теперь и это - требование ПДД). Но многие автомобилисты эти простые правила безопасности игнорируют, и цена беспечности оказывается слишком высокой.

Отметим, что на скоростных участках федеральных трасс водитель в любой момент может обратиться за помощью к аварийным комиссарам. Это совершенно бесплатная услуга на платных автодорогах. На М-11 короткий номер для связи с экстренными службами - *2011.

- Часто этот сервис называют «службой добрых ангелов», - объяснил в интервью «Комсомольской правде» председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах (https://www.kp.ru/daily/26687/3712109/). - В каждом центре управления секцией есть дежурные экипажи, они оснащены необходимым инструментарием, бензином. Аварийные комиссары имеют сертификаты на оказание первой медицинской помощи.

Зачастую патрульная машина аварийных комиссаров подъезжает к остановившемуся автомобилю до звонка от водителя - о проблемах на дороге им сообщают операторы из центра управления движением, которые круглосуточно следят за обстановкой через систему камер видеонаблюдения. Или же опасно остановившуюся машину видит сам экипаж во время объезда участка.

И все же не стоит злоупотреблять вниманием и помощью комиссаров, если с машиной нет никаких проблем, но водитель решил сделать остановку, для этого есть специальные парковки - на стоянках для отдыха, а также многофункциональные зоны придорожного сервиса, которые сейчас активно строятся на скоростных автодорогах. На трассе М-11 «Москва - Санкт-Петербург» сейчас оборудовано уже более 1100 бесплатных парковочных мест для машин разных типов. Места для стоянки обозначены указателями, на них есть беседки, качели и карусели для скучающих в дороге детей, уголки для воркаута, чтобы взбодриться водителям. Вы найдете место, где можно перекусить и заправить автомобиль. Словом, если на дороге понадобилась пауза - вам сюда.

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