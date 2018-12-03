2018-12-03T15:12:29+03:00
Общество

Суд Греции объявит решение об экстрадиции Александра Винника во Францию 19 декабря

Россиянина обвинили в отмывании средств и махинациях с криптовалютой
Сакина НУРИЕВА
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Задержанный в Греции россиянин Александр ВинникЗадержанный в Греции россиянин Александр ВинникФото: REUTERS
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Судьи Верховного суда Греции Ареопаг огласят свое решение по апелляции на решение экстрадировать россиянина Александра Винника во Францию 19 декабря. Об этом заявил председатель суда Ангелики Алиферопулу, во время судебного заседания.

В понедельник, 3 декабря греческий суд рассматривал апелляция защиты на решение салоникского суда первой инстанции выдать россиянина Александра Винника Франции.

Стоит отметить, что Ареопаг не в первый раз переносит дело Винника. Дело гражданина России рассматривалось ВС 5 ноября и 19 ноября, последнее слушание было назначено на 29 ноября.

Напомним, Александра Винника арестовали по запросу США в июле 2017 года, его обвинили в отмывании средств и махинациях с криптовалютой. Запрос на экстрадицию россиянина также направили США и Россия, где в его отношении возбуждено дело о мошенничестве. Но суд удовлетворил лишь просьбу Франции.

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