Денис Казанский и Константин Генич: Если всех «закрывать» за то, что сделали Кокорин и Мамаев, 75 процентов страны будут сидеть

Поддержка Карреры на трибунах «Спартака» срежиссирована. Кокорина и Мамаева надо было выпускать еще 8 декабря. Футбольный четвертьфинал ЧМ-2018 важнее хоккейной победы на Олимпиаде. Лучшие комментаторы «Матч ТВ» Денис Казанский и Константин Генич пришли в гости к «Радио КП», вспомнили важные события года и пообещали, что в январе мы не будем скучать без футбола.

- 2018-й год нас все равно не отпускает. Вы Денис – замечательно комментируете хоккей, вы Константин – блестяще футбол. Какая победа важнее в этом году? То, что сделали наши хоккеисты на Олимпиаде, или то, что сделали наши футболисты на чемпионате мира по футболу?

Казанский: Очень сложный вопрос. Нельзя обманываться. Неучастие игроков НХЛ сильно сказалось на турнире. В финале мы мучились с командой Германии – это большой удар по тому, как развивается хоккей. Если бы проиграли, я вообще не представляю, в какую сторону дальше было бы развитие. Но сборная добыла девятую звезду на фюзеляже – это то, что было нужно. Но если сравнивать футбол и хоккей, с точки зрения конкуренции, то, какие команды претендуют на полуфинал, четвертьфинал чемпионата мира, и какие команды претендовали на финал олимпийских игр – это две большие разницы. Поэтому масштаб футбольный, думаю, несопоставим с тем, что произошло на Олимпиаде.

Генич: Я думаю, на улице девять из десяти человек сказали бы, что это именно футбол. До сих пор все вспоминают ЧМ-2018, прикладывают руку к голове и делают жест Артема Дзюбы. Вспоминают то, как Дзюба настраивал команду перед серией пенальти, вспоминают мимику и эмоции Черчесова. Эти события еще в памяти свежи. А о том, как сборная олимпийских атлетов из России выиграла олимпиаду в Пхенчхане, думаю, мало кто вспомнит. Как и то, кто забил победную шайбу. А это был Капризов.

- Но вы довольны четвертьфиналом? У вас нет ощущения, что мы упустили исторический шанс сыграть в полуфинале?

Казанский: Да мы не должны были из группы выходить! Хорошо, что Саудовская Аравия продлила Рамадан и сама себя загнала в дикие ситуации. При том, что саудовские ребята довольно крепкие. Мы очень круто выступили. Не знаю, как относиться к званиям, которые получили футболисты. Но это достижение не то что выше головы, это выше всех возможных ожиданий.

- Да мы сами себя ими и запугали. Кроме Салаха кто еще есть в сборной Египта? Кто вообще есть в сборной Саудовской Аравии?

Генич: Я не поддерживаю точку зрения, что мы сами себя испугали, сами себя накрутили. Невыход из группы – это была бы трагедия. И матч с соперником гораздо более квалифицированным и опытным – со сборной Уругвая – дал нам хорошую пощечину, щелчок по носу: давайте не витать в облаках. Мы проиграли тогда, когда можно было это сделать. И мы могли оступиться на Испании. Выход из группы, если бы мы оступились в 1/8, как бы стоило расценивать?

- Сделали то, что должны были сделать.

Генич: А выход в четвертьфинал?

- Чуть больше сделали. Но шанс упустили.

Генич: Шанс не выйти в матче с Испанией был огромнейший. Мы не выходили со своей половины поля, нас прижимали. В конце был момент, когда, показалось, Игнашевич придержал, мог быть пенальти, судья пошел смотреть повтор. Что было бы, если бы он в итоге принял решение не в пользу сборной России и назначил пенальти? И мы бы проиграли в 1/8. Мы сделали то, что могли сделать на тот момент. Не Россия выиграла у Испании, скорее, Испания проиграла

- А с Хорватией?

Генич: Это был матч, когда мы проявили все, что могли на тот момент.

- Когда со счетом 3:2 вели немцы в финале олимпиады, вот это была катастрофа. Когда наши не прошли хорватов, все равно все были в восторге.

Казанский: То, что творилось в финале Олимпиады, это был ужас. А Испанию мы победили и превзошли все ожидания. В итоге играли хорваты, которые провели турнир своей жизни. Они красавцы.

Артем Дзюба

- Игрок года – Дзюба. Вы согласны?

Генич: Обожаю фильм «Джерри Магуайер». Даже когда в тебя никто не верит, когда ты можешь прозябать на скамейке, о тебе все забыли, он выходит и становится главным героем команды, любимцем болельщиков. Дзюба красавец. Он, все понимая, сам перезагрузил свою карьеру. Эта реинкарнация Артема Дзюбы похожа на кинематографический сюжет. Он человек года, как самый часто упоминаемый человек в спортивных кругах. Игорь Акинфеев – это просто уже марка. Отбитый им пенальти можно чеканить на монетах, марку делать и приклеивать ее на конверт. Этот момент помнит вся страна.

- Денис, вас тоже вдохновляет эта история?

Казанский: Это абсолютно русская история. Тебя загнобили, сослали в Тулу, ты сам за себя платишь деньги, чтобы играть в футбол против своего родительского клуба «Зенита». И ты им забиваешь! Перед этим ты конфликтуешь с главным тренером, не остаешься на Кубок Конфедераций в сборной, у тебя беда, ты не основной нападающий. И вот вдруг начинается то, что произошло с Дзюбой. Артем – номер один! Он эту феноменальную форму оставил еще и на чемпионат России. И то, что «Зенит» так пер, во многом благодаря Дзюбе. За это ему большое спасибо от тех людей, которые смотрят футбол. Он стал большой личностью.

Кокорин и Мамаев

- Скандал года – то, что произошло с Кокориным и Мамаевым. Что это было?

Казанский: Это не имеет никакого отношения к тому, что было на футбольном поле. Это уже перешло в историю, которая точно не связана с законом. Это понятийное, то, что происходит с Кокориным и Мамаевым. И все это за пределами человеческой логики. Я полагал, что 8-го декабря их отпускают: их и так многому научила эта история и все, живем дальше. Но они и Новый год остались в камерах. А дальше еще как двушечку влепят – это будет совсем катастрофа. Это вне понимания.

- Эта история опять разрушает репутацию нашего футбола?

Генич: Кокорин и Мамаев не были на ЧМ. Репутационно на этот успех они не могли повлиять. Если Акинфеев и Дзюба оказались в таком положении, то… Хотя Артем сказал, что он просто из своих жизненных принципов не мог бы оказаться в такой ситуации. Но мне кажется, омерзительно то, что происходит сейчас в информационном поле, как это все подается. Практически нет спортивных журналистов рядом с залом суда. Но Кокорин с Мамаевым не сделали ничего вопиющего, чтобы их держать в СИЗО четыре месяца.

- То есть пинать ногами водителя машины – это нормально?

Генич: Тогда у нас должно 75 процентов страны сидеть. У многих случаются конфликтные ситуации.

- Да, но если кто-то из нас окажется в такой ситуации, они будут сидеть. А Кокорин и Мамаев, потому что они футболисты, не будут сидеть.

Казанский: Вы посмотрите вокруг. За 150 тысяч рублей закрывается история с гибелью ребенка в канализации. Это же катастрофа! Здесь – понятно, что они отлупили не того. Водитель объявился только когда началась история с господином Паком. То, что они сделали, это ужасно. Но мы видим, что это уже показательная история. Применили самый жесткий вариант, чтобы показать их место. Вот мы обучаем на вашем примере всех остальных.

Генич: Не надо все это проецировать на себя. Чтобы оказаться в такой ситуации, надо знать, что сказал водитель, как он себя вел. И понять, почему такая реакция от ребят, которые до этого не были в подобных ситуациях замечены. Да, они разгильдяи, могут выпивать, куролесить. Но раньше они никого не били.

- Уверены? Может, им просто чиновник Пак не попадался на жизненном пути?

Генич: Тогда мы очень многого не знаем, что происходит в нашей стране. Попасть под прицелы камер наблюдения могут 8 человек из 10. Но не понести за это никакого наказания. Мера пресечения для Кокорина и Мамаева чрезмерная. Исправительных работ, огромного штрафа было бы более чем достаточно.

Казанский: Убирайте сортиры, драйте улицы – чем не наказание? Но тюрьма?!

- С публичных фигур должен быть больший спрос? Может, мы это сейчас и получаем?

Казанский: Нет. Мы перебор получаем. Они понесли заслуженное наказание. Они сели логично и правильно. Они не должны так себя вести. Но для примера тем же детям хватило бы двух месяцев СИЗО. В Англии такие вещи часто происходят. Там тоже людей за мордобои, за изнасилование присаживали. И исправительные работы им давали. В Лондоне был скандал. Футболисты «Арсенала» попались на съемке, где они веселящий газ вдыхают, отмечая начало сезона. Катастрофа? Да, их полощут везде.

Генич: Я недавно читал очередную историю про нашего актера Марата Башарова, который не первый раз избил очередную жену. Но его не закрывают. Господин Пак мог быть более лояльным и снисходительным. Или водитель тоже мог бы заявление забрать. Ему бы все компенсировали. И он бы жил припеваючи. Но этого не произошло.

- Мы часто слышим фразу: футболисты стали другие. Они не пьют, не курят, следят за здоровьем. Люди действительно стали профессиональней в спорте?

Казанский: Они стали слабее. Потому что советские люди могли после загула спокойно выйти и сыграть гениально. Но я думаю, что просто проблема в том, как изменился мир вокруг. Сейчас ты что то сделал, и через пару часов видео об этом в телеграм-канале.

Генич: Молодежь, которая видит цель, перспективу в карьере, они стали чуть-чуть аккуратнее. Но это объемы изменились. Но вспомните трагичную историю парня из московского «Локомотива», ему было 18 лет и он погиб пьяный. Куда-то сели, забыли вещи в такси, потом он пошел к речке и замерз. Но я хотел сказать про другое. Люди стали друг друга ненавидеть. И вообще многое построено на ненависти: «Так ему и надо! Так и должно быть! Пусть сидят, пусть гниют! С этим разорвать контракт, этого больше не допускать, дисквалифицировать пожизненно!» Очень многое построено на ненависти.

«Спартак», Каррера и кто за этим стоит

- Московский «Спартак» - один из самых популярных брендов в стране. То, что произошло с Каррерой? Почему отставка одного тренера взорвала все информационное поле?

Генич: Я не очень понимаю зомбированную веру в Массимо Карреру. Мне кажется, он не самый сильный тренер, но слишком в себя поверил после чемпионства. То, что выносится из «Спартака», не всегда соответствует действительности. Все эти истории с Глушаковым, с выбеганием фанатов и так далее - это не просто так. Думаю, есть люди, которые за этим стоят. Настроить всю фанатскую трибуну против одного человека и за одного человека не так-то просто.

- Это разные люди?

Генич: Я думаю, что одни и те же. «Каррера, верим!» и то, как болельщики влюбились в Карреру и как они его провожали и поддерживали, было слишком много. 16 лет болельщики «Спартака» ждали чемпионства . Следующий год все показал с точки зрения результата. Каррера допустил огромное количество ошибок. Да, он мировой мужик. Да, он правильно вел себя с журналистами, он никогда не плакал, не жаловался. Он всячески показывал, что он один из болельщиков. Это не могло не влюбить в себя. Но когда закрывают болельщики глаза на результаты работы тренера, оправдывая его и обвиняя в этом только футболистов, я считаю, что здесь не совсем объективная оценка.

- Фанаты имеют право на такой протест?

Казанский: Они на что угодно имеют право. Если это в рамках закона. Вопрос в реакции руководства на то, что происходит. Простой пример. Все, что происходит в ЦСКА, остается в ЦСКА. Разве там нет никаких разводов? Да есть. Нет скандалов? Конечно, должны быть. Это нормальный мужской коллектив. Но это никуда не выходит. Это правильно. Это не дает пищи для разговоров. Это не дает возможности Андрею Малахову выпустить очередной эфир. Мы, если и говорим про ЦСКА, то только с точки зрения работы Виктора Гончаренко, какой он красавец и что он сделал с командой. А «Спартак» сейчас превратился в «Дом-2». Сейчас гораздо интересней то, что происходит не на футбольном поле. Никто не обсуждает проблему крайних защитников в «Спартаке». Никто не вспоминает Промеса. Все обсуждают то, что происходит. Как там Трахтенберг работает, как они фотографию постят вместо профиля Карреры. Это большая «Смехопанорама», к большому сожалению. Все это идет от разгильдяйства и бесконтрольности.

Генич: «Манчестер Юнайтед», увольняя Жозе Мауриньо, тоже опубликовал фотографию стадиона.

Казанский: Все подхватили спартаковские вирусы.

Кубок «Матч Премьер»

- И совсем скоро все начнется по новой. Уже 21 января стартует Кубок «Матч Премьер»: в Катаре сыграют между собой «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и «Ростов». Как вы относитесь к предсезонным турнирам?

Казанский: Может показаться, что все эти турниры - скукотища жуткая, когда наша команда против не наших, на пустом стадионе. Но вспомните, как проводили в Израиле турнир, когда участвовали Киев, «Шахтер», «Спартак» - это было дико интересно! Потому что огромное количество болельщиков в Израиле у каждого российского клуба. И за этим было приятно смотреть. Сейчас с болельщиками в Катаре напряженка будет. Но мы видим, что почти все топ-клубы едут. Для нас это большая честь, что мы это будем показывать и говорить об этом.

Генич: Мне бы хотелось, чтобы команд было побольше. Но здесь изначально планировался определенный распорядок у команд и свой режим при подготовке к весенней части. И кто-то пошел на то, чтобы его подкорректировать, кто-то не пошел. Но то, что делает «Матч Премьер» и «Матч ТВ» - это действительно очень круто с точки зрения и интереса болельщиков, и нам, комментаторам. Когда мы на канале «Наш футбол» комментировали Copa del Sol или какой-то другой кубок скандинавских команд, то интереса это не вызывало никакого. Однажды у нас один комментатор забыл, что есть этот матч в эфире. И первый тайм шел матч без комментария. Это был чистый интершум. Но там-то футболисты не знали, что комментатора нет. И первый тайм отборненько они друг другу подсказывали. Все это шло в эфир. Кубок «Матч Премьер» будет другим. Единственное, что меня смущает, это место проведения. Но и чемпионат мира в 2022 году, будем надеяться, состоится в Катаре и может быть даже зимой. Интересно будет понять, как это все будет.