Старый «лук» лучше новых двух: Анжелика Варум перестала обновлять гардероб, экономя на концертных нарядах

Звездный гардероб - предмет зависти модниц по всему миру. Женщины придирчиво рассматривают «луки» (то бишь образы) звезд на концертах и красных дорожках. И либо критикуют в пух и прах, либо ищут аналоги в более дешевых магазинах. Поэтому артистки тратят на свои выходы прорву денег. Или же сотрудничают с модными марками, которые предоставляют им напрокат красивую одежду или дарят вещи за публикации в соцсетях. Но есть и такие звёзды, которые вопреки своей профессии не страдают вещизмом. Не так давно мы писали о том, что Ирина Аллегрова появилась на престижной премии в любимом вот уже несколько лет камзоле. Поклонники предположили, что 66-летняя певица делает это из экономии.

И вот, мы нашли еще вдруг артистку в компанию к Императрице. На гала-концерте, проходившем в Абу-Даби в рамках Новогоднего музыкального фестиваля, Анжелика Варум появилась в весьма эффектном костюме - строгих белых брюках с завышенной талией и красной блузке с «хвостом». Такой наряд не забудешь. И, конечно, память услужливо напомнила нам еще несколько мероприятий, на которых Варум уже появлялась в этом «луке». Исполнила композицию «Бедное сердце» на «Жаре». Поздравляла любимого мужа, Леонида Агутина, с юбилеем в одном из модных ресторанов Москвы. «Выгуливала» наряд в рамках осеннего тура и других мероприятиях. Меняются только аксессуары (шляпка, колье) и иногда - обувь.

Анжелика «выгуливала» этот наряд и на других мероприятиях, меняя только аксессуарыФото: Предоставлено организаторами

Надо сказать, с одной стороны мы Анжелику прекрасно понимаем: как можно расстаться с вещью, которая и идёт тебе, и подчеркивает достоинства, и создаёт определённое настроение? Но, с другой стороны - мы не артисты, и если наденем одну и ту же вещь сто раз, никто и не заметит. А у звезд - совсем другое течение жизни и круговорот вещей в гардеробе. Вон у одного Киркорова целая квартира под наряды отведена, и сколько он еще раздаёт и в свой магазинчик отдает! Будем считать, что Анжелика просто вышла на новый уровень дзена, когда тебе уже все равно, что скажут поклонники о твоих костюмах - осудят или захвалят. Ну и действительно - зачем нужны новые вещи, если еще старые хорошие?

К слову, еще буквально четыре года назад певица рассказывала, что ей правит ген удовольствия, и она получает настоящее наслаждение от постоянной смены нарядов и переодеваний. И признавалась, что ей непросто найти одежду по размеру в связи с миниатюрностью фигуры. Худенькая, невысокая, с большой грудью артистка с трудом находила вещи в магазинах, пока не придумала шить «луки» у дизайнеров, которые учитывали ее особенности.

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