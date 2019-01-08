Военные заменят крышу в доме Скрипаля в Солсбери

Британские военные собираются демонтировать крышу дома, в котором жил бывший шпион Сергей Скрипаль, в Солсбери. Перекрытия разберут и заменят. Работы будут продолжаться в течение нескольких месяцев, пишут британские СМИ. Это делается для того, чтобы устранить в доме Скрипаля следы нервно-паралитического вещества, которым шпион якобы был отравлен. Следствие считает, что раз отравляющее вещество было нанесено на ручку от входной двери, то весь дом мог пропитаться ядовитыми парами.

Перед началом строительных работ власти Солсбери разослали домовладельцам, живущим по соседству со Скрипалем, письма с предупреждением.

- Приоритетная задача для нас заключается в том, чтобы два остающихся объекта недвижимости (дом и гараж), затронутые в ходе инцидентов в прошлом году, были тщательно очищены и как можно скорее вернулись к обычной эксплуатации, - говорится в письме.

Работы по ликвидации следов отравляющего вещества в доме Сергея Скрипаля в Солсбери начались еще в сентябре прошлого года. В течение января вокруг дома бывшего шпиона военные установят строительные леса, а затем сверху — над крышей дома и гаражом - соорудят специальный защитный купол.

Демонтаж крыши займет около двух недель. Весь строительный мусор будет запечатан в герметичные пакеты и коробки и будет вывезен. После этого военная команда займется возведением новых перекрытий.

Работы, которые проводятся специалистами в доме Скрипаля, не представляют никакой опасности жителям Солсбери, заверили городские власти.

В ноябре прошлого года возобновил свою работу итальянский ресторан Zizzi, где Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией обедал в день отравления. Заведение было закрыто на протяжении восьми месяцев. За это время ресторан несколько раз проходил обеззараживание, все предметы интерьера были заменены.

Торговый центр The Maltings, возле которого были обнаружены Скрипали, был закрыл более чем на два месяца и возобновил работу только в конце мая.

Паб The Bishop`s Mill, где также побывал Сергей с дочерью, по-прежнему остается закрытым. Работы по его обеззараживанию завершились его в августе. Но владельцы заведения планируют провести капитальный ремонт здания.

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