"Бьет и не выпускает из дома": к Павлу Прилучному приехала полиция после обвинений в избиении жены

Полиция нагрянула в коттедж семьи актера Павла Прилучного за несколько дней до Нового года. Подруга его жены Агаты Муцениеце, а по совместительству еще и пиарщица Мариам Халилова, рассказала, что Павел избивает Агату и не выпускает из дома.

За неделю до конфликта Агата и Павел дали интервью, в котором клялись: им удалось преодолеть кризис в отношениях. Актеры рассказывали, что они хоть и «чокнутая», но крепкая семья, светились счастьем и заверяли журналистов, что в новом году они будут друг к другу внимательны. Но вот до Нового года как раз не дотерпели….

28 декабря к поместью Прилучного в подмосковном поселке Трувиль приехал наряд полиции. Правоохранителей вызвала как раз пиарщица - она почти кричала в трубку, что ее подругу избивают до полусмерти.

- Девушка по телефону рассказала, что Агату избивает ее муж Павел. Он закрыл жену дома и не выпускает, - сообщил "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах. - Однако сама пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев.

Сами актеры отказались комментировать ситуацию с вызовом полиции. Агент Павла Прилучного Екатерина четко дала понять, что такого рода инциденты Павел оставляет без комментариев, не подтверждая случившегося, но и не опровергая. Агата ответила на вопрос журналиста о происшествии тем же.

agataagata Прилучный! Ты ужасный!

Между тем, проблемы в семье актеров начались еще летом. Тогда пара даже умудрилась расстаться на непродолжительный срок, параллельно отписавшись друг от друга в Инстаграме. Правда, пауза в браке продлилась недолго, и уже через несколько недель Павел с Агатой помирились, вроде бы зарыв топор войны.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". Поженились актеры еще в 2011 году, тайно расписавшись в одном из московских ЗАГСов. Воспитывают сына Тимофея и дочку Мию.

Перед праздниками Агата хвасталась новым домом Прилучных. Семья в преддверии каникул украсила по-новогоднему особняк.

agataagata Знаете, по чему я скучала больше всего????? Правильно!!!!! По лампочкам!!!!!

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