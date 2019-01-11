Валерии муж ломал пальцы, а Марат Башаров предпочтает бить жен в лицо

Певице Жасмин крепко досталось от своего бывшего мужа, Вячеслава Семендуева. Фотография, на которой у Сары (настоящее имя певицы) разбит нос, шокировала весь Интернет. Многие тогда не поверили Жасмин, да и Вячеслав говорил, что это провокация, но потом все выяснилось. «Множественные ушибы и кровоподтеки лица, гематома, ссадина нижней губы, кровоподтек правого плеча, ссадина левого плеча. Избита дома мужем» - гласило сообщение «Скорой», поступившее в ОВД «Барвиха». Тогда сторона супруга говорила - мол, у Жасмин роман с охранником, что выяснилось благодаря камерам, установленным во гримерной певицы.

В 2006 году певица Жасмин попала в одну из московских клиник с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».

Кристину Орбакайте избил бизнесмен Руслан Байсаров в 2000-м году. История была громкая - мать пострадавшей, Алла Пугачева, лично пришла на телевидение, где рассказала о том, почему рухнул гражданский брак ее дочери. Оказалось, что Алла Борисовна ввела мужчину в круг своих влиятельных знакомых, за что он отплатил чёрной неблагодарностью. Тогда же она рассказала историю появления у неё квартиры в Филипповском переулке. «Когда он избил мою дочь до полусмерти, спустя время он приехал ко мне и начал извиняться. И сказал, что по его обычаям он должен заплатить штраф. Мол, должен купить мне как матери квартиру или машину. Ну и купил. Знаете, с паршивой овцы хоть клок шерсти». Причины, почему Руслан поднял руку на мать своего сына Дени, остались туманными, большинство знакомых пары считали, что виной тому - невероятная ревность Байсарова.

Руслан Байсаров и Кристина Орбакайте в 1998 году. Фото Анатолия Рухадзе /ИТАР-ТАСС/.

Алла Пугачева в эфире передачи "Пусть говорят", 2009 год.Фото: YouTube

Певица Валерия родила от Александра Шульгина троих детей, прожила с ним девять долгих лет. Но это не спасло ее от систематических избиений. Она дважды пыталась подать на развод, но муж угрозами и битьем заставлял ее забрать заявления. В 2002-м году все узнали о том, что Валерия не то что несчастлива - несколько раз была на грани жизни и смерти. Артистка даже написала книгу, где рассказала ужасные подробности своей семейной истории. Представить, что любимый человек мог ломать певице пальцы, бросаться на нее с ножом, а она даже пикнуть не могла, так как дети были в квартире, очень сложно и очень страшно.

Александр Шульгин в 2005 году. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Марат Башаров избил, как выяснилось недавно, уже двух своих жен - Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову. С Архаровой актер вступил в брак в июне 2014-го года, а осенью Екатерина уже демонстрировала разбитое в кровь лицо. Башаров падал в ноги и просил прощения, правда, лишь после того, как Татьяна Тарасова публично отказалась сидеть с ним за одним столом. Буквально через год Марат нашел новую любовь - юная поклонница Лиза Шевыркова не могла надышаться на любимого. Пока в конце этого года мы не узнали, что и она попала в больницу после рукоприкладства Башарова. О случившемся рассказал ее брат, а сама Шевыркова сделала вид, что ничего не случилось, и все нормально, тем самым показав другим женщинам, которые подвергаются домашнему насилию, «отличный» пример.

Марат Башаров и Екатерина Архарова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Следы избиения Екатерины Архаровой.

Марат Башаров и его супруга Елизавета Шевыркова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Говорят, что красавец-сердцеед Александр Домогаров в свое время любил поставить пару синяков возлюбленным. Например, что Марина Александровна, с которой у Домогарова в середине двухтысячных был роман, могла постоять за себя и в свою очередь давала сдачи распоясавшемуся актеру. Бил Александр и Наталью Громушкину, даже замечал - «Стоит применить силу, становится, как шелковая». Актер, по его словам, «выпускал пар», а Наталья «будто ждала, что я ее взгрею».

Александр Домогаров и его бывшая жена актриса Наталья Громушкина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Западные артисты тоже любят помахать кулаками. Джонни Депп бил свою последнюю жену, Эмбер Херд, за что и поплатился половиной состояния. Мел Гибсон измывался над своей русской возлюбленной, Оксаной Григорьевой. Шон Пенн регулярно причинял физическую боль Мадонне, с которой несколько лет прожил в законном браке. Крис Браун разбил лицо одной из самых популярных певиц планеты, Рианне.

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