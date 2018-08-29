2018-08-29T14:42:11+03:00
Звезды

«Приручить мужчину можно терпением»: 29-летняя помощница Петросяна делится в интернете секретами соблазнения

Татьяна Брухунова раздаёт советы, как умудрённая опытом дама
Алина ЧЕРНОВА
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8 лет назад, будучи лишь поклонницей сатирика, Татьяна Брухунова активно общалась с друзьями в интернете8 лет назад, будучи лишь поклонницей сатирика, Татьяна Брухунова активно общалась с друзьями в интернетеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Это сейчас молодая помощница 72-летнего Евгения Петросяна, которую поклонники «Смехопанорамы» называют соперницей Елены Степаненко, прячется от папарацци, а ещё 8 лет назад, будучи лишь поклонницей сатирика, Татьяна Брухунова активно общалась с друзьями в интернете.

Что примечательно, у Татьяны, словно у умудрённого опытом эксперта, подруги спрашивали советы на интимные темы.

— Как ты считаешь, женщина создана для семьи и воспитания детей или ей лучше равноправно работать и быть самостоятельной?

— Женщина адаптируется в предлагаемых обстоятельствах. Сильной и равноправной с мужчиной её сделала жизнь, — уверенно отвечает на серьёзный вопрос тогда ещё 21-летняя Татьяна Брухунова.

29-летняя помощница Петросяна делится в интернете секретами соблазнения Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

29-летняя помощница Петросяна делится в интернете секретами соблазненияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— А как приручить мужчину? — интересуются у Брухуновой подруги.

— Искренним чувством и терпением! — со знанием дела отвечает будущая муза Петросяна.

Также в своих рассуждениях Брухунова подчеркнула, что и в наше время есть женщины, готовые идти за любимым и в огонь, и в воду.

— Конечно, такие женщины есть! Если любит! — написала на своей страничке Татьяна Брухунова и добавила: — Самая красивая женщина — это любящая женщина!

Однако помощница Петросяна уверена, что любви с первого взгляда не существует.

— С первого взгляда может возникнуть только симпатия, не более того, — подытожила Брухунова.

Сейчас молодая помощница Петросяна прячется от папарацци Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас молодая помощница Петросяна прячется от папарацциФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Евгений Петросян получает зарплату на уровне министра

Как и многих артистов, комика кормит телевидение - телеканал «Россия 1» покупает три его готовые программы («Смехопанорама», «Петросян-шоу», «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»). Их снимает телестудия по заказу юмориста (он является автором телепродукта, ведущим, сопродюсером и сам выступает как артист). Доходы также дают сольные концерты, выступления на закрытых вечеринках и корпоративах. Петросян исправно отчитывается о своих доходах, ежегодно заполняя налоговую декларацию. Мы посмотрели, какие суммы указаны в финансовом отчете мэтра эстрады (подробности)

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