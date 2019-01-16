«Уплетают пиццу и картошку»: московские врачи вылечили от анорексии 15-летних близняшек-моделей

Впалые щеки, ножки-палочки и торчащие ключицы — всего месяц назад сестры-близняшки из Липецка напоминали живых скелетов. Маша и Даша Л. занимались в модельной школе и решили сбросить вес, чтобы «были видны скулы». Итог оказался печальным: через несколько месяцев жестких ограничений в еде девочки весили 36 килограммов. При росте 178 см.

Когда сестрами наконец занялись медики, они уже были в тяжелом состоянии. Лечение в липецкой больнице не дало результатов, и родители забрали дочек домой, где, по словам близких, они медленно умирали. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы история сестер-анорексичек с криком о помощи не разлетелась по соцсетям. В начале декабря, когда Маше и Даше собрали деньги на лечение, девочки приехали в столичную клинику, где специализируются на таких расстройствах. А спустя всего месяц пациентки покинули больницу уже совсем другими людьми.

14-летние модели-близняшки довели себя до анорексииФото: Instagram.com

Сегодня, 16 января, девочки наконец вышли в школу после долгого перерыва. По этому поводу одноклассники даже устроили сюрприз — встретили сестер с шариками и хлопушками.

- Они весили 36 килограммов, а сейчас уже 48! - рассказала «Комсомольской правде» экс-участница «Дома-2» Мария Кохно, которая когда-то сама страдала от анорексии. Она организовала сбор средств для сестер в Инстаграме. - Лечение стоило около полутора миллионов рублей, часть этой суммы собрали мои подписчики, за что им отдельное спасибо. Реабилитация была очень насыщенной и грамотной, поэтому недешевой. Каждый день Маша и Даша получали питательную смесь стоимостью 15 тысяч рублей за пакетик. Меню — как в ресторане, в палате самые комфортные условия: три сиделки, круглосуточное наблюдение. С девочками занимались психологи, диетологи, они проходили терапию музыкой и рисованием, приезжал контактный зоопарк…Все это время девочек поддерживала мама, в Москве она сняла жилье рядом с клиникой.

После выхода из клиники Кохно встретилась с Машей и Дашей в кафе:

- Вы не поверите: эти девочки, которые месяц назад сок не могли выпить, вовсю ели пиццу, салат и семгу с картошкой. Надеюсь, такими темпами они быстро поправятся: при их росте нормальный вес — от 55 килограммов.

marynova888 ЧУДО .Как только мы вернулись в Москву, сразу же поспешили встретиться с нашими девочками

И только один момент огорчает близняшек: врачи запретили им даже думать о карьере моделей. Тем не менее, Маша и Даша мечтают вновь вернуться на подиум…

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