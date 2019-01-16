Хабенский готовится в третий раз стать отцом

Папарацци поймали популярного актера на премьере детского мюзикла в «Москвариуме» на ВДНХ. Константин Хабенский впервые вышел в свет с семьей - 37-летней супругой, актрисой МХТ Ольгой Литвиновой и двухгодовалой дочкой Сашенькой. По внушительному животику Литвиновой было заметно, что актриса скоро снова станет мамой. Для 47-летнего артиста это будет третий ребенок. Напомним: от первого брака с журналисткой Анастасией Смирновой (она умерла от рака в 2008 году) у Константина есть 11-летний сын Иван. Мальчик живет вместе со своей бабушкой (мамой Анастасии) в Барселоне.

На актрисе Ольге Литвиновой Хабенский женился пять лет назад. Она его давняя партнерша по сцене МХТ имени Чехова.Фото: Мила СТРИЖ

- Инна Глебовна (бывшая теща актера) взяла на себя функцию мамы, - рассказал в недавнем интервью Юрию Дудю Хабенский. - Сыну сложно, потому что для него Инна Глебовна и бабушка, и мама. К сожалению, мы видимся с сыном не так часто, как хотелось бы, в силу моей занятости. Порой чисто физически не получается встретиться. Даже когда он приезжает в Москву, я практически круглыми сутками на съемках. Но я общаюсь с Ваней по телефону.

Приглядывать за дочерью Хабенскому и Литвиновой помогают няня и бабушки. Фото: instagram.com

По словам друзей Хабенского, сын актера хорошо ладит с его нынешней женой Ольгой Литвиновой. Мальчик мечтает пойти по стопам отца, стать актером.

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Премьеру водного шоу «Вокруг света за Новый год» посетили многие знаменитости: актрисы Ирина Безрукова, Дарья Мороз, Юлия Зимина, Наталия Антонова, фигуристы Роман Костомаров, Оксана Домнина и Татьяна Волосожар, скандальный певец Прохор Шаляпин с бывшей женой Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, певицы МакSим, Согдиана, Ксения Новикова, а также Витас, Аркадий Укупник, Маша Малиновская (подробности).

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Ольга Литвинова должна родить уже в декабре

Сам Константин Хабенский после смерти первой жены свел общение с прессой на личные темы к минимуму. У одного из самых известных актеров России даже нет инстаграма, а если он делает какие-то анонсы в соцсетях, то только ради того, чтобы рассказать о деятельности своего благотворительного фонда. Поэтому о том, что артист женился и у него родилась дочь – журналисты узнали от друзей звезды. Но недавно супруга звезды фильма "Географ глобус пропил" Ольга Литвинова стала приоткрывать завесу своей личной жизни и публиковать фото и мужа, и маленькой дочки Александры (подробности).

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В МХИ им. Чехова, где служат оба актера, новость о прибавлении в их семье подтвердили, мол, Ольга настолько в интересном положении, что скрыть этот факт под просторной одеждой невозможно. Хотя она пока продолжает играть спектакли. Да и чего скрывать? Дети — это счастье, особенно, когда есть возможности. 46-летний Хабенский — очень успешный актер. Отец Ольги — известный кинопродюсер Александр Литвинов. Ребенок должен появиться на свет в конце ноября — в декабре (подробности).