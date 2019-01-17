Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России за нарушение миграционного законодательства. Сразу после прибытия на родину ее задержала СБУ за «распространение в интернете материалов антиукраинского характера» и «публичные призывы к нарушению территориальной целостности страны».

«Комсомолка» попросила экспертов оценить эту ситуацию и ответить на вопрос: Почему мы не отдаем Украине Януковича, а Елену Бойко отдали?

Алексей Чадаев, директор института развития парламентаризма:

- Потому что наше государство - это не злой терминатор, а старый сломанный советский холодильник. В котором всё работает вкривь и вкось. И по многим вопросам просто нет политической инстанции принятия решений, а есть или формальный алгоритм, или частные интересы под госвывеской.

Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств:

- Может, потому что Янукович получил статус беженца, а Елена Бойко, как говорят, только внеочередное звание капитана Службы безопасности Украины (СБУ).

Елена БойкоФото: Личный архив

Александр Васильев, экс-депутат Одесского горсовета:

- Нет повода для личных симпатий как в адрес Бойко, так и Януковича. Но я глубоко убеждён, что в отношениях с Украиной должен действовать принцип «с Дону выдачи нет». Речь идет о национальных интересах России.

Андрей Бабицкий, политолог:

- В России бюрократия подчас оказывается куда могущественнее, чем солидарное общественное мнение и даже прямое указание властей брать под защиту людей, которых преследуют в своих странах за политические убеждения.

Наталья Холмогорова, Директор правозащитного центра «РОД»:

- Судя по тому, с какой сверхъестественной скоростью депортировали Бойко, мы имеем дело не просто с халатностью и бюрократизмом. Кто-то очень хотел этого скандала и негативных последствий для России. Некоторые детали этого дела заставляют предположить, что здесь поучаствовало и СБУ. А вот кто с ней сотрудничал на нашей стороне - надеюсь, еще выяснится.

Сергей Моисеев, политэмигрант с Украины:

- У меня есть информация, что с Бойко не все так просто. Но нужно было обществу объяснить причины депортации. А про Януковича просто все давно забыли, он никому не интересен.

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