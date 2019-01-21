Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эсан Дуру: Бесспорно, русские женщины прекрасны!

На этой неделе на Первом канале покажут финальные серии русско-турецкого сериала «Султан моего седца». Это восточная история о любви султана Махмуда II и дочери российского посла Анны. Исполнители главных ролей — Али Эрсан Дуру и Александра Никифорова — так правдиво играют любовь, что у поклонников сериала возникли подозрения: а нет ли между ними романа?

И как не поверить в это, учитывая, что Али сегодня примчался в Москву, на встречу к Саше? Мы расспросили красавца-актера о том, как снимался фильм и что он чувствует к своей партнерше.

Султан моего сердца .

- Подготовка к съемкам проекта «Султан моего сердца» началась за два месяца до старта, - вспоминает Али. - С Александрой мы познакомились на актерских тренингах. И это упростило наше взаимопонимание в кадре. Сначала для нас с Сашей языковой барьер казался сложной задачей, но через некоторое время мы поймали общую «волну», и наше общение стало очень легким!

- Съемки давно прошли. Но ведь вы до сих пор общаетесь?

- Конечно, мы продолжаем поддерживать связь. Мы не столько «коллеги», сколько очень хорошие друзья. Да, мы в разных странах, нам трудно собраться вместе, но наше общение не прерывается. Мы стараемся обязательно встречать друг с другом, и эти встречи очень долгожданные!

- Как развивалась ваша дружба?

- Мы стали много общаться, когда уже сформировался актерский состав и начались съёмки. Мы часто выходили поесть вместе или сидели где-то и пили кофе. Поскольку вначале мы мало друг друга понимали, то договорились в свободное время постараться узнать лучше. Для Саши и для меня самое главное - это семья, любовь. Она очень любит свою семью, особенно свою дочь. Я тоже привязан к маме, папе и братьям. Кроме этого, наша приверженность нашим культурам — это еще одна общая точка. А еще Саша, как и я, настоящий гедонист! Конечно, это далеко не всё, чем мы похожи.

aliersanduruofficial Very soon in Russia

- Ваш герой влюбляется в русскую девушку. Чисто теоретически это могло бы случиться с вами? Разное воспитание, религия, культура — это можно останавливать?

- Я не думаю, что это может ограничить любовь. Так что я тоже мог бы влюбиться. Почему бы и нет? Любовь не имеет границ. Разное образование, культура, даже разные религиозные убеждения, безусловно, не мешают двум людям, если они любят друг друга.

- Вы сейчас в кого-то влюблены?

- Нет, в моей жизни сейчас никого нет.

- Тогда какой вы хотели бы видеть свою спутницу? Какие требования выдвигаете для будущей жены?

- Я не буду говорить много банальных слов, что важна только внутренняя красота. Потому что я в это не верю. Во-первых, внешнее очень важно для человека, чтобы быть замеченным противоположным полом. С другой стороны, красота — это довольно относительная концепция. Есть то, что я точно хочу видеть в своей девушке или жене, кроме красоты. Во-первых, это верность. Во-вторых, скромность. У меня могут быть серьезные отношения с только с таким человеком. Русские женщины, бесспорно, прекрасны. У них действительно такая красота, которой ни один человек не может сказать «нет». И вполне естественно, что турецкие мужчины тоже очарованы этой удивительной русской внешностью!

- Расскажите, пожалуйста, о своей семье. У вас ведь четверо братьев?

- Да, все так. Я самый младший мальчик в семье. Наши семейные отношения, как я уже говорил, очень крепки. Потому что мы выросли в руках сильной матери и отца. Отец много работал, нас больше воспитывала мама. Сейчас мы все - взрослые люди, но, когда собираемся вместе, то еще можем побыть детьми. Я живу в Стамбуле, а большая часть семьи - в Анкаре. Поэтому мы не очень часто встречаемся. Но я всегда ищу возможность, чтобы повидаться с ними.

- Вы бы хотели тоже стать многодетным отцом?

- Это для меня важнее всего – я очень хочу детей!

- Судя по соцсетям, вы активно занимаетесь спортом. Что любите больше всего?

- Спорт - это важная часть моей жизни. Занимаюсь фитнесом уже очень давно. Кроме того, был еще кикбоксинг и фехтование. Сейчас изучаю приемы рукопашного боя, поскольку есть сцены в «Султане моего сердца», где этот навык необходим персонажу, а также и в сериале, в котором я сейчас работаю. Конечно, мне, как актеру, нужно следить за своей физической формой.

- Почему вы вообще решили стать актером? Ведь изначально вы пошли учиться на финансиста.

- Да, я решил стать актером во время учебы на финансовом факультете. В 18 лет я еще не знал, чего хотел, но сразу понимал, что сфера финансов – это явно не моё. Так вышло, что члены моей семьи, работая финансистами, убедили меня пойти по тому же пути. При этом моя одноклассница, с которой я встречался, ходила в театральный кружок. Чтобы проводить с ней больше времени, я начал сам ходить на эти занятия. И внезапно начал наслаждаться актерским делом. Около двух лет я играл в этом любительском театре. А потом решил всерьез стать актером и уехал в Стамбул, там прошёл два года актерской подготовки.

Когда я поделился своим решением с семьей, они были немного обескуражены. Ребенок, которого они видели в будущем финансистом, решил всё бросить в одно мгновение. Долгое время они противились моему решению, но в итоге отступили - потому что я самый маленький, но и самый мятежный в семье. Я заставил их принять мой выбор. А сейчас они гордятся.

- Вы говорили о том, что хотели бы побывать в России и вот наконец приехали. Откуда было такое желание прилететь в Москву?

- Меня очень интересует русская культура и литература с тех пор, как я был в средней школе. В старших классах я много читал Александра Пушкина, Толстого и Достоевского. Мне кажется, русские и турки ближе к друг другу по духу, чем кажется. Мы разделяем одно и то же Черное море, едим одну и ту же рыбу. Даже часовые пояса у нас одинаковы! Так что я рад, что наконец-то вижу Москву!

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