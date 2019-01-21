После убийства директора «Бургер Кинга» попутчиком, в сервисе BlaBlaCar введут идентификацию пользователей через паспорта

После громкого убийства директора ресторана сети «Бургер Кинг» Ирины Ахматовой сервис BlaBlaCar введет для своих пользователей дополнительную идентификацию.

Об этом преступлении «Комсомолка» много писала. 29-летняя Ирина Ахматова пропала вечером 23 декабря прошлого года, выехав из Москвы к родителям в Тулу. Позже стало известно, что женщина зарегистрировалась в сервисе BlaBlaCar и чтобы оправдать расходы на бензин, нашла себе спутников. (В среднем, каждый попутчик до Тулы платит 300-350 рублей). Пассажир был только один. Его Ахматова подобрала у метро Аннино. Через несколько суток машину женщины нашли в Ярославле. А вскоре задержали и того самого попутчика. Виталию Чикиреву 39 лет, он из подмосковного Серпухова, дважды сидел. Выяснилось, что в BlaBlaCar мужчина зарегистрировал несколько фейковых аккаунтов. Увидев поездку с женщиной-водителем на «Ауди А4», он забронировал с разных аккаунтов все четыре места, чтобы быть уверенным, что посторонних не будет. Однако к месту встречи явился только один. Он уверяет, что хотел лишь ограбить Ахматову. На самом деле, женщину он задушил, а тело спрятал в лесу. Машину хотел продать на запчасти, поэтому перегнал ее в Ярославль, но когда увидел по телевизору сюжеты о поисках женщины, просто бросил тачку.

После случившегося в соцсетях заговорили о слабой системе идентификации новых пользователей на сервисе BlaBlaCar. Тот же Чикирев для регистрации фейковых пользователей с чужими фотографиями использовал купленные у вокзала сим-карты и одноразовые адреса электронной почты.

- Сейчас наш сервис имеет несколько уровней безопасности, - заявил «КП» пресс-секретарь BlaBlaCar Сергей Авакян-Ржевский. - Помимо верификации пользователей по номеру мобильного телефона и электронной почте это также система отзывов и рейтингов, онлайн служба поддержки, в которую можно пожаловаться на любого подозрительного пользователя. Также мы сохраняем техническую информацию пользователей, например, IP-адреса.

В BlaBlaCar рассказывают, что личность Чикирева оперативникам удалось установить в том числе благодаря данным, которые были переданы следствию. «Следы» остаются даже если при регистрации пользователь указал чужое имя.

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- Мы советуем больше доверять попутчикам, чьи аккаунты давно зарегистрированы, имеют положительные отзывы и высокий средний рейтинг, - говорит пресс-секретарь сервиса. - Перед тем, как отправиться в поездку, мы также рекомендуем попутчикам обмениваться дополнительной информацией, например, паспортными данными или делать общее селфи и отправлять фото родным.

Однако после громкой трагедии в сервисе может появиться нововведение, после которого, как считают в BlaBlaCar, среди пользователей останутся только реальные люди, личности которых подтверждены.

- В ближайшее время мы запустим идентификацию пользователей по паспортным данным, - заявил «КП» Сергей Авакян-Ржевский.

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