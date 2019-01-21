Сенчина скрывала рак и перенесла 16 операций перед смертью

Близкие и друзья Людмилы Сенчиной впервые раскрыли подробности последних месяцев жизни артистки. 25 января 2018 года Сенчина ушла из жизни в возрасте 67 лет, но причина смерти звезды держалась в тайне.

Народная артистка России узнала о смертельном диагнозе - раке поджелудочной железы - в 2016 году. Ее супргу Владимир Андреев в программе "Далекие и близкие" заявил, что Сеничина приняла решение не распространяться о болезни и продолжила работать как ни в чем не бывало. Именно поэтому многие друзья заявили, что ничего не знали о ее заболевании.

Сенчина ездила на гастроли буквально до последних дней жизни. "Очень много работала... Врачи сказали, что ей осталось два или три месяца, но она выдержала 16. В таком состоянии она выступала", - разоткровенничался вдовец.

По его словам, тема болезни была закрыта в семье. "Мы гуляли, работали, ездили на процедуры. Ей сделали 16 операций. Она очень мужественная женщина", - добавил Андреев, с которым певица прожила 25 лет.

Заслуженный деятель искусств России Семен Альтов тесно общался с Сенчиной и ее семьей. Он признался, что догадывался о болезни близкого ему человека, но открыто ни разу не слышал от певицы жалоб. Все что он мог - привозить ей необходимые лекарства, которые она просила. "Никогда не забуду, как она поехала на концерт в Оренбург... Ей помогли дойти до зала, было тяжело. Но потом Людмила поймала эту энергию и отработала час и 40 минут", - отметил Альтов.

Михаил Боярский тоже не подозревал о ее диагнозе. Для актера стало откровением, что Сенчиной удалось скрывать онкологию.

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