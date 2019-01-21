«Тереза Мэй отвлекает внимание»: Зачем ЕС ввел санкции против сотрудников ГРУ

Совет Евросоюза по иностранным делам утвердил введение санкций против тех, кто якобы причастен к использованию и развитию химического оружия. И тут же были введены антироссийские меры - первые в рамках нового режима по химоружию. Напомним, что с помощью этого режима ЕС сможет вводить ограничения против конкретных людей и компаний по всему миру, независимо от национальности и местонахождения. На сей раз санкции коснутся девяти физлиц и одной организации. Среди них в черном списке значатся и четыре «сотрудника ГРУ» - глава спецслужбы, его заместитель и два агента, которые, по мнению европейцев, связаны с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также в бан-лист попали пять сирийцев и сирийский научно-исследовательский центр (SSRC), который, как считают в ЕС, занимается разработкой и производством химоружия.

ПРОТИВОПРАВНАЯ КОНВЕНЦИЯ

На днях глава МИДа России Сергей Лавров раскритиковал новый режим Евросоюза по введению санкций за производство и применение химического оружия. По словам министра, европейцы теперь могут опираться на предвзятые и засекреченные данные.

-Такие нелегитимные, противоправные, противоречащие Конвенции о запрещении химического оружия действия легализуются не путем переговоров, а путем голосования, путем навязывания неправосудных решений. И в этом ряду как раз решение Евросоюза. Сначала через свои конфронтационные действия в ООН и в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) создали некие правила, которые противоречат международному праву, и они на основе этих правил будут получать информацию. Есть риск, что она будет неполной, предвзятой, а то и засекреченной, и на основе этих секретных решений, сведений будут наказывать тех или иных лиц, - сказал Лавров.

ЕС ИДЕТ НА ПОВОДУ У США

- Санкции против сотрудников ГРУ совпали по времени с провалом Терезы Мэй в парламенте, где большинство депутатов выступили против сделки с ЕС по Brexit, - уверен политолог Камран Гасанов. - Очевидно, что все вопросы по Скрипалям решаются через Лондон. Зачем это Мэй - понятно. Чтобы отвлечь внимание от приближающегося провала Великобритании и её самой на посту премьер-министра. На кой санкции сдались Евросоюзу - требует разъяснений. Скорее всего, это негативное влияние Вашингтона и Лондона на Брюссель с тем, чтобы заставить его ужесточить меры против Москвы. Германия на днях поддержала ультиматум США по ДРСМД. Берлин готов пойти на многие жертвы, лишь бы Вашингтон не санкционировал Северный поток-2 и не вводил пошлины против немецких автомобилей.

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