Волочкова на "Пусть говорят" заявила о похищении

Анастасия Волочкова, несколько дней назад с размахом отметившая день рождения, неожиданно появилась в эфире шоу "Пусть говорят". В програме балерина откровенно рассказала о похищении отца и своем возлюбленном.

volochkova_art Анастасия Волочкова появилась в эфире "Пусть говорят"

"Сняли вчера ночью программу «Пусть говорят» о моем отце и его похищении, об «олигархе из трущоб, пиарящемся на моем имени", о моем возлюбленном", - заявила танцовщица.

В ноябре как гром среди ясного неба появилдась информация о том, что Анастасию Волочкову шантажирует мачеха. Балерина сообщила, что ей на телефон стали поступать сообщения с угрозами от женщины, которой артистка доверила самое дорогое - своего отца. Видимо, между двумя женщинами назрел серьезный конфликт и терпение обеих лопнуло. Волочкова обвинила мачеху в том, что та живет с ее отцом только ради денег балерины. В ответ мачеха отмечала, что звезда купается в роскоши, а на родном отце экономит. Два инсульта лишили мужчину речи и приковали к инвалидному креслу, поэтому он оказался беспомощным и не может ничего изменить.

volochkova_art История отношений Анастасии Волочковой с отцом драматична

После того, как мачеха бросила отца Анастасии, балерина приняла решение отправить 71-летнего родителя в пансионат для пожилых. Именно там Юрий Волочков, благодаря врачам, впервые за 11 лет встал на ноги. "Я не подозревала, что все эти годы деньги, которые я присылала отцу, его жена тратила на свои нужды. Лена даже пенсию отца забирала себе! - объяснила «КП» знаменитость. - О том, что Лена живет своей жизнью, мне сообщили друзья семьи, навестившие отца без предупреждения. Они увидели, в каких жутких условиях папа находится, позвонили мне".

История отношений Анастасии Волочковой с отцом довольно драматична. Когда Насте было 14 лет, Юрий Волочков ушел из семьи к молодой любовнице. "Папа всегда проявлялся в нашей с мамой жизни, когда ему было плохо: то в него кто-то якобы стрелял, то он попадал в аварии... И всегда мы были рядом", - признавалась танцовщица.

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