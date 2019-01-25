2019-01-25T13:58:23+03:00
Звезды

Волочкова на "Пусть говорят" заявила о похищении

Балерина пришла в эфир к Дмитрию Борисову
Ольга ЛИБГАРДТ
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Балерина сообщила, что ей на телефон стали поступать сообщения с угрозами от женщины, которой артистка доверила самое дорогое - своего отцаБалерина сообщила, что ей на телефон стали поступать сообщения с угрозами от женщины, которой артистка доверила самое дорогое - своего отцаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Анастасия Волочкова, несколько дней назад с размахом отметившая день рождения, неожиданно появилась в эфире шоу "Пусть говорят". В програме балерина откровенно рассказала о похищении отца и своем возлюбленном.

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Анастасия Волочкова появилась в эфире "Пусть говорят"
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"Сняли вчера ночью программу «Пусть говорят» о моем отце и его похищении, об «олигархе из трущоб, пиарящемся на моем имени", о моем возлюбленном", - заявила танцовщица.

В ноябре как гром среди ясного неба появилдась информация о том, что Анастасию Волочкову шантажирует мачеха. Балерина сообщила, что ей на телефон стали поступать сообщения с угрозами от женщины, которой артистка доверила самое дорогое - своего отца. Видимо, между двумя женщинами назрел серьезный конфликт и терпение обеих лопнуло. Волочкова обвинила мачеху в том, что та живет с ее отцом только ради денег балерины. В ответ мачеха отмечала, что звезда купается в роскоши, а на родном отце экономит. Два инсульта лишили мужчину речи и приковали к инвалидному креслу, поэтому он оказался беспомощным и не может ничего изменить.

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История отношений Анастасии Волочковой с отцом драматична
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После того, как мачеха бросила отца Анастасии, балерина приняла решение отправить 71-летнего родителя в пансионат для пожилых. Именно там Юрий Волочков, благодаря врачам, впервые за 11 лет встал на ноги. "Я не подозревала, что все эти годы деньги, которые я присылала отцу, его жена тратила на свои нужды. Лена даже пенсию отца забирала себе! - объяснила «КП» знаменитость. - О том, что Лена живет своей жизнью, мне сообщили друзья семьи, навестившие отца без предупреждения. Они увидели, в каких жутких условиях папа находится, позвонили мне".

История отношений Анастасии Волочковой с отцом довольно драматична. Когда Насте было 14 лет, Юрий Волочков ушел из семьи к молодой любовнице. "Папа всегда проявлялся в нашей с мамой жизни, когда ему было плохо: то в него кто-то якобы стрелял, то он попадал в аварии... И всегда мы были рядом", - признавалась танцовщица.

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История отношений Анастасии Волочковой с отцом довольно драматична. Когда Насте было 14 лет, Юрий Волочков, чемпион СССР по настольному теннису, ушел из семьи к молодой любовнице (подробности)

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