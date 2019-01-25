Молодая пассия Петросяна жестко поставила хамов на место

После того как 29-летняя помощница Евгения Петросяна открыто призналась, что с 73-летним мэтром эстрады ее связывают не только рабочие отношения, на девушку обрушился шквал критики. Недоброжелатели в соцсетях буквально затравили Татьяну Брухунову, оскорбляли и унижали ее. Молодая пассия артиста была вынуждена прибегнуть к радикальным мерам.

Девушка делится с подписчиками в соцсетях радостями своей новой жизни. Так, под одним из фото ее подписчики обратили внимание на тот факт, что в комментариях нет мта и оскорблений. "В первые вижу аккаунт публичного человека без негативных комментариев. Вы гипнотизируете людей своим обаянием", - написала одна из подписчиц Брухуновой.

bruhunova Кто бы мог подумать, что у девочки из Тулы окажется железный характер

И тут же ее поправила другая: "Просто их удаляют". Помощнице 73-летнего Евгения Петросяна пришлось прервать молчание. "Я никогда не удаляю и не блокирую за адекватную критику, а хамство, грубость и оскорбления (логично) идут в бан", - расставила все точки над i девушка.

Глядя на хрупку и нежную Татьяну, сложно поверить, что ангельской внешностью скрывается волевая и сильная женщина. К слову, Татьяна уже успела побывать в программе Дмитрия Борисова "Эксклюзив", где рассказала, какие чувства испытывает к Евгению Петросяну.

bruhunova Девушка делится с подписчиками в соцсетях радостями своей новой жизни

По словам Брухуновой, она не разлучала артиста с Еленой Степаненко. "Если бы все было хорошо, он бы не ушел... Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака в этой паре не видела. Я видела партнерские, уважительные отношения. Петросян был глубоко одиноким человеком, - размышляет пассия Петросяна. - Такие люди могут иметь стержень в работе, но в быту - нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий. Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую".

Брухунова призналась, что на самом деле она никакая не разлучница: "Все говорили, что я увела Петросяна из семьи. Этого не было, это не так".

Как бы то ни было, брак юмористов был расторгнут Хамовническим районным судом 16 ноября. Правда, также оперативно разделить имущество, как развестись, скорее всего, не получится. Евгений Петросян и Елена Степаненко за 30 лет брака сколотили многомиллионное состояние. Больше десятка квартир, машины, драгоценности и антиквариат.

bruhunova Татьяна Брухунова очарована Барселоной

Пока идут судебные баталии, а Татьяна воюет с завистниками и злопыхателями, Евгений Петросян отправился в Барселону. Поклонники обратили внимание, что и он, и его молодая пассия выложили фотографии из одного и того же дорогого ресторана.

petrosyanevgeny Барселонское приключение Евгения Петросяна

Позже девушка выложила снимки с отдыха в Испании. Юморист спустя некоторое время тоже разместил фотоотчет.

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