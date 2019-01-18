«Крокодил и проститутка»: Молодая пассия Петросяна рассказала, как ее называют в Сети

Перед Новым годом личная помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перестала скрывать близкие отношения с артистом. Молодая пассия звезды сцены открыла свой Инстаграм и делится картинками из свой жизни. 29-летняя уроженка Тулы по-прежнему не публикует на страничке снимки с Петросяном и ни словом не упоминает о том, что они вместе. Зато охотно делится кадрами из поездок, хвастается модными обновками и дает советы по поводу косметики. Тем не менее, даже эти невинные фото вызывают шквал обсуждений в Сети — что неудивительно, учитывая огромный интерес поклонников Евгения Вагановича к его разводу с Еленой Степаненко и новому роману с Татьяной, которая младше артиста на 44 года.

Некоторые гневные комментарии фолловеров носят оскорбительный характер, и это глубоко задело подругу Петросяна. Татьяна не ожидала такой реакции в соцсетях, о чем она рассказала в эмоциональном посте.

Брухунова поделилась с подписчиками самыми нелестными эпитетами, которыми ее награждают хейтеры. Татьяна призвал интернет-сообщество быть добрее и не судить ее.

- Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка... и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани, - пожаловалась молодая возлюбленная Петросяна. - Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь! Опомнитесь.

bruhunova Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка... и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани.

«А чего вы хотели? Увести мужа из семьи не слишком красиво», - замечают в комментариях подписчики Инстаграма. Впрочем, немало и тех, кто поддерживает Татьяну: «Не обращайте внимания, это скоро закончится. Уверен, вы станет отличной женой и мамой!». Некоторые поклонники Петросяна замечают, что с Татьяной 73-летний юморист буквально расцвел: стал выглядеть более молодым и здоровым, начал интересоваться модой и стильно одеваться.

Сейчас Петросян и его молодая подруга проводят отпуск в Испании. Пара улетела в Барселону, где остановилась в дорогом пятизвездочном отеле. Евгений Ваганович и его помощница осматривают достопримечательности, ходят по ресторанам и наслаждаются каталонской кухней, отдавая предпочтение здоровому питанию — в основном они заказывают морепродукты.

Татьяна ходит по магазинам люксовых брендов и показывает в своем Инстаграме модные новинки.

И, конечно, отдельной строкой в программе развлечений стоит шопинг. Татьяна, пристрастившаяся в последнее время к дорогим маркам, посещает магазины люксовых брендов, снимая для строиз своего Инстаграма все понравившиеся ей новинки. Часть из них вскоре оказалась в ее номере — судя по количесвту пакетов из магазинов, шопинг молодой подруги Петросяна удался на славу.

Подруга Петросяна любит делать покупки в дорогих бутиках. Фото: Инстаграм.

В приоритете у Брухуновой марки Gucci, Tods и Dolce & Gabbana. Особенно Татьяна неравнодушна к красивой обуви и необычным сумочкам. В своем Инстаграме Брухунова продемонстрировала сумку за 7 тысяч евро, которую она увидела в витрине одного из магазинов. Правда, купила ли ее в итоге Татьяна, осталось загадкой.

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Судя по документам, оказавшимся в распоряжении «КП», за последние два года Татьяна Брухунова стала обладательницей элитной недвижимости - двух квартир в Москве общей стоимостью 280 миллионов рублей. Одно гнездо - на Лесной улице, второе - на Трубецкой. Согласно другим документам, которые мы опубликовали в прошлых номерах еженедельника «КП», ежемесячный доход Брухуновой до августа 2018 года (как раз до того момента, как началась шумиха вокруг развода юмористов) составлял около 800 тысяч рублей в месяц... Но если наличие таких доходов и квартир Татьяна отрицает, то свою дорогую одежду с удовольствием показывает в соцсетях (подробности).