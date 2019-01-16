Молодая пассия Петросяна перестала скрывать свое богатство

Накануне Нового года 29-летняя помощница Евгения Петросяна наконец открыто призналась, что с 73-летним мэтром эстрады ее связывают не только рабочие отношения. Дама пришла в шоу Дмитрия Борисова «Эксклюзив» и рассказала, почему Евгений Ваганович решил уйти из семьи.

По словам Брухуновой, она не разлучала артиста с Еленой Степаненко. Якобы и до ее появления отношения юмористов давно уже не были семейными.

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«Жена агрессивно ревновала»

- Если бы все было хорошо, он бы не ушел. «История любви» не совсем применима в нашем случае. Это не вспышка. Это прежде всего душевный комфорт. Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня. И я благодарна ему за все. Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака в этой паре не видела. Я видела партнерские, уважительные отношения. Петросян был глубоко одиноким человеком, - поделилась помощница Петросяна. - Такие люди могут иметь стержень в работе, но в быту - нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий. Я со временем стала ему помогать, вошла в его творческую жизнь и бытовую. Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Степаненко - талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней работать. Хотя долгое время я пыталась найти проблему в себе - мне тяжело, когда на меня кричат. Сначала я терпела, потом случился эпизод, который все перечеркнул. Она якобы уличила меня в воровстве. Степаненко позвонила с гастролей, начала на меня кричать, что я якобы украла ее гонорар. Потом передо мной извинился продюсер, но после этого мое общение с Еленой Григорьевной закончилось. Петросяну я сказала: либо я ухожу, либо работаю в театре только с ним. Он выбрал второй вариант.

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«Сначала я жила у Степаненко»

Однако Брухунова не стала отрицать, что поначалу Елена Степаненко помогала ей, поскольку девушка работала системным администратором ее сайта. В свое время юмористке стало жалко девочку из Тулы, у которой в Москве не было своего угла.

- Изначально я занималась сайтом Елены Степаненко. Я жила у Елены Григорьевны, она меня приютила и заботилась. Но я не просила ее об этом, и Евгений Ваганович ее к этому не стимулировал. Она сама была студенткой, и, видимо, понимала, что мне было нелегко. У меня амбиций на тот момент никаких не было. И подумать, что я уведу Петросяна из семьи, было смешно, - рассказала Брухунова. - Я пришла в театр к Петросяну второкурсницей 12 лет назад. Сначала занималась сайтом Степаненко, потом стала помощницей директора Петросяна, ничем особенным я не занималась. Спустя три года директор умер, и Евгений Ваганович попросил меня занять его место. Я поначалу отказывалась, мне было это очень трудно морально, но он предложил попробовать...

Босоножки за 50 тысяч рублей от итальянского дизайнера Alessandro dell'Acqua. Фото: instagram.com

30 сумок, 24 пары сапог, 40 пар туфелек...

Судя по документам, оказавшимся в распоряжении «КП», за последние два года Татьяна Брухунова стала обладательницей элитной недвижимости - двух квартир в Москве общей стоимостью 280 миллионов рублей. Одно гнездо - на Лесной улице, второе - на Трубецкой. Согласно другим документам, которые мы опубликовали в прошлых номерах еженедельника «КП», ежемесячный доход Брухуновой до августа 2018 года (как раз до того момента, как началась шумиха вокруг развода юмористов) составлял около 800 тысяч рублей в месяц...

Но если наличие таких доходов и квартир Татьяна отрицает, то свою дорогую одежду с удовольствием показывает в соцсетях. Татьяна Брухунова давно ведет Инстаграм, но раньше он был открыт только для друзей. Рассказав на ТВ о своих отношениях с Петросяном, Брухунова открыла свой блог. Она называет его в шутку «хвастограм». Татьяна действительно с удовольствием демонстрирует здесь свою роскошную жизнь. К примеру, гардеробную, которую украшает портрет хозяйки.

Рюкзачок от Moschino стоит около 80 тысяч рублей. Фото: instagram.com

- Мечта, ставшая реальностью. Моя Нарния! 14 квадратных метров для вещей и три с половиной метра высоты! - гордо показывает свои владения в квартире на Лесной улице помощница Петросяна.

По словам дизайнера Ольги Земляной, обставлявшей гардеробную Брухуновой, там и люстра недешевая. Помощница сатирика купила ее за 50 тысяч рублей.

Спальня. Такая кровать с ортопедическим матрасом стоит в розницу около 110 тысяч рублей. Фото: instagram.com/olgazeml

Как говорит дизайнер, Татьяна попросила ее сделать зеркальную гардеробную, в которую уместились бы не только ее вещи (включая верхнюю одежду), но и сумки, обувь, шляпки.

- Вся квартира в нежных розово-сиренево-зеленых тонах. Такое прям «счастье для девочки», - рассказывает подписчикам своего Инстаграма дизайнер Ольга Земляная. - Еще у моей клиентки много очков (более сорока), других аксессуаров, украшений. Мы сделали для них специальный шкаф, на котором выгравированы ее инициалы.

С первого взгляда не подумаешь, что цена такого свитера от Алены Ахмадуллиной - около 100 тысяч рублей. Фото: instagram.com

Судя по эскизам, в гардеробной Брухуновой хранится 30 сумок, 24 пары сапог, 40 пар туфель, 24 пары балеток и кед, 6 шляп. Еще немножко, и муза Петросяна сможет посоперничать по количеству дорогих вещей с главным шопоголиком российской эстрады Филиппом Киркоровым (см. фото)!

Подруга юмориста в гардеробной. Фото: instagram.com/bruhunova

По словам дизайнера Ольги Земляной, проект гардеробной обошелся Брухуновой в 252 тысячи рублей.

Плюс около 35 тысяч рублей ушло на доставку и монтаж мебели.

И Татьяна, и Евгений Петросян - гурманы, оба любят ресторанную кухню. Фото: instagram.com

Двери-невидимки и сарафан за 200 тысяч

Интересно, что в гардеробную Брухуновой можно попасть через дверь-невидимку (она как бы утоплена в стене). Квартира двухкомнатная, массивные двери уменьшили бы ее пространство, поэтому дизайнер и придумала скрытый вход. Такая же дверь стоит и в кладовке.

В коллекции Брухуновой более 40 очков в эксклюзивных оправах. Фото: instagram.com/olgazeml

Что и говорить, ремонт недешевый - только за двери (включая три обычные) Татьяна заплатила около 300 тысяч рублей.

Уроженка Тулы, переехавшая в столицу, судя по всему, ведет богемный образ жизни. Каждый день в Инстаграме помощницы Петросяна появляется отчет из дорогих ресторанов (видимо, у плиты Татьяна редкий гость) и бутиков столицы. На прикроватном столике Брухуновой - батарея элитного парфюма. Ароматные флакончики за 10, 20 тысяч рублей.

Спальня. Такая кровать с ортопедическим матрасом стоит в розницу около 110 тысяч рублей. Фото: instagram.com/olgazeml

- Это только зимние, - уточняет помощница сатирика.

Татьяна не скрывает, что Евгений Ваганович заботится о ней.

- Он старался меня опекать, - призналась она Дмитрию Борисову. - Петросян, безусловно, очень близкий мне человек. Я просто могу сказать одно: он занимает огромное место в моем сердце, и жизнь без него я уже не мыслю.

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