Известный телеведущий раскрыл обман Собчак

Сайт НТВ.Ru опубликовал переписку продюсера программы "Центральное телевидение" и Ксении Собчак. На этот шаг, который раскрывает обман телеведущей, интернет-издание было вынуждено пойти после нецензурного заявления знаменитости о том, что ее пытались обмануть, пригласив на съемки передачи.

Согласно скриншотам, которые размещены на сайте телеканала, продюсеры "Центрального телевидения" и Ксения Собчак детально обговорили все условия участия телеведущей в передаче. Более того, супруга Максима Виторгана потребовала согласовать с ней даже вопросы, которые ей зададут во время программы, что и было сделано командой Вадима Такменева.

Так, согласно переписке, одной из тем интервью должен был стать конфликт мужа телеведущей с театральным режиссером Константином Богомоловым. "Центральное телевидение" хотело выяснить, была ли это настоящая драка или фейк. Кроме того, планировался и блок вопросов о недавнем визите Собчак на Украину.

Телеканал НТВ опубликовал скриншоты переписки продюсеров с Собчак

Если верить скриншотам, вопрос о драке Витограна с Богомоловым, не был для нее сюпризом

Ксения должна была расставить все точки над i. Она согласовала все вопросы и приехала в студию готовиться к эфиру. Однако в последний момент развернулась и ушла.

После инцидента в студии НТВ Собчак в своем Telegram-канале написала, что ее пригласили поговорить об Украине. Однако, по ее словам, среди тем якобы неожиданно для нее оказалась и недавняя драка.

"Сегодня день не задался. Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня «украину обсудить», готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку. Совсем (нецензурная лексика). Вот реально. Я естественно развернулась и ушла. И даже возмутительно не то, что хотели (нецензурная лексика), а что профнепригодны. Надо ж человека вначале «в кадр» завести, а потом (нецензурная лексика). А так будьте готовы, что он развернется и уйдет. Мда", - (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.).

Собчак устроила скандал в студии НТВ.

"Это я еще захожу. Радостная дура", - так телеведущая прокомментировала видео, которое разместила в своем блоге. Собчак с микрофоном идет по коридору. В ролике она ничего не говорит, только улыбается.

Но исходя из скриншотов, размещенных на сайте НТВ, видно, что заявления Собчак о том, что ее пытались обмануть, не соответствуют действительности. Зачем телеведущей понадобился весь этот фарс, остается загадкой.