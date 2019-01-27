Дерзкий грабеж: как Куинджи воровали из музеев

В Москве средь бела дня из Третьяковской галереи украли картину кисти художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Злоумышленников приняли за сотрудников музея, поэтому они дерзко и хладнокровно на глазах у посетителей выставки вынесли картину из музея.

Архип Куинджи передал все свои картины Обществу имени Куинджи, из которого картины впоследствии были переданы в музеи Советского Союза. "Комсомолка" решила вспомнить, как воровали работы Куинджи в разные годы.

2019 год

По странному стечению обстоятельств именно сегодня, 27 января, в день 177-летия художника и произошла дерзкая кража в Москве. В экспозиции Третьяковки представлено почти 200 работ художника. Там выставлены картины в том числе из Русского музея, региональных собраний, музеев стран ближнего зарубежья. Выставка работает с октября 2018 года до 17 февраля 2019 года. "В хищении картины участвовали два человека. Они ее сняли со стены. Не исключено, что были сообщники", - цитируе ТАСС собеседника агентства. По словам очевидцев, вор просто подошел к висящей на стене картине, снял ее, вытащил из рамы и скрылся. Раму бросил тут же. Приметы как минумум одного грабителя у правоохранительных органов имеются. Он был одет в темно-синюю водолазку и синие джинсы. Есть и особая примета - "огромная голова". Лоб высокий, скулы острые.

2016 год

Во время ревизии в Вологодской картинной галерее не удалось найти этюд Куинджи "Днепр". Работники галереи полагали, что миниатюрные работы могли просто затеряться в ходе многочисленных переездов галереи. Было возбуждено уголовное дело. При этом незаконных проникновений в здание зафиксировано не было. К поиску похищенной работы художника пришлось подключать Интерпол. Этюд до сих пор не найден.

2001 год

Из Челябинской галереи на рассвете украли холсты Куинджи "Развалины в степи" и "На закате". За несколько дней до кражи дважды ложно срабатывала сигнализация. Вероятно, грабители тренировались осуществить задуманное до приезда сотрудников правоохранительных органов. И злоумышленникам это удалось. Сигнал тревоги на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны при Центральном РУВД поступил в шестом часу утра. Прибывшие представители правопорядка не обнаружили на месте преступления ни картин, ни похитителей.

1980 год

Одна из громких краж произошла в Куйбышевском художественном музее. Тогда таинственным образом не сработала сигнализация, и злоумышленники через окно смогли похитить работы Куинджи "Море" и "Облако". После длительного расследования и многочисленных задержаний картины удалось вернуть. Вор был задержан всего через пару недельпосле инци дента.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похители картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся (подробности).

КСТАТИ

Повезло? Вор спокойно унёс картину Куинджи из Третьяковки из-за несработавшей сигнализации

Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста (подробности).

РЕАКЦИЯ

"Рубашка ботанская и штанишки как у сотрудника музея": посетители Третьяковки и не думали, что вор может так запросто унести картину

В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи. Судя по всему, люди были ошарашены профессионализмом неизвестного грабителя и отсутствием своевременной реакции сотрудников галереи (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эксперт: «Похититель картины Куинджи не сможет продать ее в России»

В Москве продолжаются поиски преступника, который сегодня днём похитил из Третьяковской галереи пейзаж Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Напомним, мужчина лет 25, славянской внешности, пришёл на выставку Куинджи как обычный посетитель. В какой-то момент он подошёл к висевшей на стене картине и неспеша снял ее вместе с рамой. Посетители решили, что это сотрудник музея (подробности).