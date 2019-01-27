«Картину Куинджи могли украсть раньше, а теперь прикрыли подделку»: искусствоведы выдвигают свои версии похищения шедевра

Ограбление в духе "Стариков-разбойников" взбудоражило общественность. Пока полиция ищет преступников и белую тачку, на которой увезли пейзаж "Ай-Петри", арт-критики выдвигают свою версию происходящего. Известный коллекционер и директор интернет-аукциона Art-investment Константин Бабулин выдвинул предположение, что картина могла быть подделкой.

- Версия о маньяках-коллекционерах несостоятельна, - отметил Бабулин, - украденная картина хорошая, но не самая лучшая. Ее цена около 300 000 долларов. Если наслаждаться в подвале - так хоть шедевром, разве не так?

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908. Бумага коричневая на картоне, масло, 39 x 53 см

По мнению эксперта, наиболее вероятна версия, что картину украли на заказ, но не для наживы.

- Возможны два варианта событий. Первый - что из "Русского музея" картину Куинджи украли уже давно и все это время там висела всего лишь копия. В процессе подготовки выставки подделку заметили и чтобы скрыть старую кражу, преступники организовали новую.

Произошедшее напоминает сюжет старого фильма "Старики-разбойники"Фото: кадр из фильма

Вторая версия сложнее. Преступники могли упасть полотно, чтобы спровоцировать увольнении нынешнего директора галереи Зельфиры Трегубовой.

- Зачем это нужно, я не знаю, но что-то мне подсказывает, что это плохие люди, желающие погреть руки на реконструкции ЦДХ, - отметил Бабулин.

Существует еще и третий вариант. Крымский пейзаж украли враги России в качестве символического жеста.

"Полуостров оттяпать кишка тонка, так хоть картину заграбастать", - заключил эксперт.

Раму вор оставилФото: СОЦСЕТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688478" frameborder="0"></iframe> «Рубашка ботанская и штанишки, как работник музея».Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли средь бела дня. Прямо при посетителях. Сейчас составляют портрет подозреваемого. Был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку

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Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похители картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся (подробности).

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Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста (подробности).

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В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи. Судя по всему, люди были ошарашены профессионализмом неизвестного грабителя и отсутствием своевременной реакции сотрудников галереи (подробности).

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