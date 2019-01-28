Все картины Куинджи на время экспозиции в Третьяковке были застрахованы

СЕГОДНЯ 07:57 2019-01-28T07:57:26+03:00

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Не все картины Куинджи были подключены к автоматизированной системе безопасности, поэтому во время кражи полотна «Крым. Ай-Петри» не сработала сигнализация. Первоначальная информация, что бесценные полотна не были застрахованы, не подтвердилась. На время выставки в Третьяковке страховое обеспечение поддерживалось якутской компанией «Стерх», которая выиграла аукцион в августе прошлого года. Соответствующий полис заключен на все время работы экспозиции с 1 октября 2018 года до 17 февраля этого года.

В пресс-службе страховой компании АО СК «Стерх» пояснили, что пока они не получали уведомления и других официальных документов о том, что было украдено одно из застрахованных полотен.

«На данный момент заявления от страхователя, как и иных необходимых документов в адрес АО СК «Стерх» не поступало», - соощается на сайте якутской компании.

Там пообещали дать развернутые комментарии после получения всей необходимой информации и деталей. Тем временем в Министерстве культуры РФ сообщили, что страховая стоимость этой известной картины Архипа Куинджи составляет двенадцать миллионов рублей.

Напомним, дерзкая кража картины Куинджи произошла в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. Молодой мужчина подошел и спокойно снял картину на глазах десятков свидетелей, которые решили, что это сотрудник музея. После этого он освободил небольшое полотно от рамы и скрылся. Ранее сайт kp.ru писал, что сотрудники музея спохватились не сразу, так как охрану заблаговременно отвлекли кражей шубы в гардеробе.