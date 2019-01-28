2019-01-28T12:10:20+03:00
Звезды

Украинская певица наплевала на Порошенко и едет в Россию

Фаворитка украинского отбора на Евровидение решила выступить в России
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Анна Корсун.Певица Анна Корсун.Фото: YouTube
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Участница украинского отбора на Евровидение певица Анна Корсун едет в Россию. Меж тем эксперты прочат артистке, выступающей под псевдонимом MARUV, победу в национальном отборе и восхищаются ее смелостью.

"Восхищен смелостью Анны Корсун. В нынешнее непростое время, когда между Россией и Украиной очень тяжелые отношения, певица наплевала на Петра Порошенко, его запреты и угрозы, приняла решение дать концерты в нашей стране", - заявил "Комсомолке" член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

MARUV Live From Concerts.Участница украинского отбора на Евровидение певица Анна Корсун едет в Россию

По словам специалиста, Корсун объявила о гастролях, несмотря на то что совсем скоро голосование на украинском национальном отборе. "Конечно, особо злопамятные граждане Украины могут повставлять ей палки в колеса, что снизит ее шансы на заветную путевку в Тель-Авив. Уже слышу критические возгласы неадекватных людей в адрес Анны, которые мешают налаживать отношения между нашими странами", - констатировал Манукян.

maruvofficialmaruvofficial
Анна Корсун пообещала российским фанатам "жару"
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Он посоветовал певице не обращать внимания и делать то что она задумала: "Собаки лают караван идет. Ани Лорак и Светлана Лобода смогли это доказать в полной мере. Когда политика мешает нормальному диалогу между россиянами и украинцами, в дело вступают методы культурной дипломатии. С их помощью удается восстанавливать разрушенные мосты дружбы, которые были проложены между Россией и Украиной".

maruvofficialmaruvofficial
Анна Корсун едет в Россию
4061 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

О том, что Анна Корсун проведет два концерта в России, она сообщила в Instagram. Артистка выступит 6 апреля в Москве, а 12 апреля даст концерт в Санкт-Петербурге. Певица пообещала российским фанатам, что "будет жарко".

В этом году международный песенный конкурс Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Право принимать смотр Израиль получил благодаря победе певицы Нетты Барзилай с песней "Игрушка" в прошлом году. Участника от Украины на Евровидение выберут 23 февраля.

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