2019-01-28T15:37:58+03:00
Происшествия

Жена похитителя картины Куинджи: «О "Третьяковке" и живописи Сергей никогда мне не говорил»

30-летняя женщина уверяет, что о планах супруга ничего не знала [видео, эксклюзив КП]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи 32-летний Сергей Чуприков после задержания.Подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи 32-летний Сергей Чуприков после задержания.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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В Москве продолжается расследование кражи века - похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» прямо с выставки в Третьяковской галерее. Напомним, 32-летний Сергей Чуприков в воскресенье днем пришел в музей как обычный посетитель. Послонявшись по залам, он подошел к выбранной картине, спокойно снял ее с «гвоздиков», вынул из рамки и так же запросто вышел. Спустя несколько часов его задержали - маршрут его машины от Третьяковки до съемной квартиры в Подмосковье отследили по камерам.

Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

Сам Чуприков пока не может объяснить, зачем украл картину и что хотел с ней сделать. По одной из версий, похищение Куинджи мог заказать какой-нибудь коллекционер. Или он для себя? Пока это загадка.

Сергей Чуприков с супругой в родном Крыму. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей Чуприков с супругой в родном Крыму.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известно, что несколько лет назад Чуприков с женой Юлией приехал в Подмосковье из Феодосии на заработки.

Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.

Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось побеседовать с Юлией по телефону.

- Я, честно говоря, нахожусь в неведении, - заявила женщина. - О Третьяковке и живописи Сергей мне никогда не говорил. О том, что он поехал в музей, я не знала.

- Но вы же жена?

- Ну и что толку, что жена? Я знаю об этой истории не больше, чем вы. Хотя мы жили в одной квартире вплоть до этой ночи. Не было никаких предпосылок...

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Все картины Куинджи на время экспозиции в Третьяковке были застрахованы

Не все картины Куинджи были подключены к автоматизированной системе безопасности, поэтому во время кражи полотна «Крым. Ай-Петри» не сработала сигнализация. Первоначальная информация, что бесценные полотна не были застрахованы, не подтвердилась. На время выставки в Третьяковке страховое обеспечение поддерживалось якутской компанией «Стерх», которая выиграла аукцион в августе прошлого года. Соответствующий полис заключен на все время работы экспозиции с 1 октября 2018 года до 17 февраля этого года (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО

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