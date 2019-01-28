Жена похитителя картины Куинджи: «О "Третьяковке" и живописи Сергей никогда мне не говорил»
В Москве продолжается расследование кражи века - похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» прямо с выставки в Третьяковской галерее. Напомним, 32-летний Сергей Чуприков в воскресенье днем пришел в музей как обычный посетитель. Послонявшись по залам, он подошел к выбранной картине, спокойно снял ее с «гвоздиков», вынул из рамки и так же запросто вышел. Спустя несколько часов его задержали - маршрут его машины от Третьяковки до съемной квартиры в Подмосковье отследили по камерам.
Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.
Сам Чуприков пока не может объяснить, зачем украл картину и что хотел с ней сделать. По одной из версий, похищение Куинджи мог заказать какой-нибудь коллекционер. Или он для себя? Пока это загадка.
Сергей Чуприков с супругой в родном Крыму.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Известно, что несколько лет назад Чуприков с женой Юлией приехал в Подмосковье из Феодосии на заработки.
Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.
Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось побеседовать с Юлией по телефону.
- Я, честно говоря, нахожусь в неведении, - заявила женщина. - О Третьяковке и живописи Сергей мне никогда не говорил. О том, что он поехал в музей, я не знала.
- Но вы же жена?
- Ну и что толку, что жена? Я знаю об этой истории не больше, чем вы. Хотя мы жили в одной квартире вплоть до этой ночи. Не было никаких предпосылок...
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Все картины Куинджи на время экспозиции в Третьяковке были застрахованы
Не все картины Куинджи были подключены к автоматизированной системе безопасности, поэтому во время кражи полотна «Крым. Ай-Петри» не сработала сигнализация. Первоначальная информация, что бесценные полотна не были застрахованы, не подтвердилась. На время выставки в Третьяковке страховое обеспечение поддерживалось якутской компанией «Стерх», которая выиграла аукцион в августе прошлого года. Соответствующий полис заключен на все время работы экспозиции с 1 октября 2018 года до 17 февраля этого года (подробности)
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