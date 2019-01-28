Похитителя картины Куинджи нашли с помощью системы распознавания лиц

- На след подозреваемого удалось выйти, используя две системы, - объяснил «КП» источник в правоохранительных органах. - Было понятно, на какой машине вор уехал от Третьяковки. Маршрут автомобиля отследили по камерам видеонаблюдения на дорогах, которые фиксировали передвижение иномарки с нужным номером. Во-вторых, изображение с музейных камер загрузили в систему распознавания лиц «Безопасный город». В базе данных был найден похожий человек, который недавно уже имел проблемы с законом. Адрес его проживания в Подмосковье также был известен...

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Обвинение Чуприкову пока не предъявили, тут важны детали. Например - сам он провернул «кражу века», или кто-то ему помогал. Максимальное наказание по этой статье - до 15 лет колонии.

ЗВОНОК ЖЕНЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось побеседовать с Юлией по телефону.

- Я, честно говоря, нахожусь в неведении, - заявила женщина. - О Третьяковке и живописи Сергей мне никогда не говорил. О том, что он поехал в музей, я не знала.

- Но вы же жена?

- Ну и что толку, что жена? Я знаю об этой истории не больше, чем вы. Хотя мы жили в одной квартире вплоть до этой ночи. Не было никаких предпосылок...

ОФИЦИАЛЬНО

Как известно, Третьяковскую галерею охраняют в том числе и бойцы Росгвардии. После исчезновения картины официальный представитель ведомства Валерий Грибакин объяснил их функции:

- В том корпусе, где проходит выставка Куинджи, Росгвардия имеет лишь один пост на входе. То есть стоит сотрудник, досматривающий посетителей при помощи металлодетектора и других средств, чтобы в зал не проносили запрещенные предметы. Также этот сотрудник следит за общественным порядком и безопасностью. На этом наши функции заканчиваются. Мы не работаем в залах, не работаем на этажах, не работаем на самой выставке, не работаем на выходе. За выход отвечает служба безопасности самой галереи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/688683" frameborder="0"></iframe> Кража века: кто и зачем украл картину Куинджи из Третьяковки.Похищение картины Куинджи из Третьяковки настолько нелепое, что почти гениальное.

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